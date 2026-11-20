La guardaespaldas también ha protegido a otras mujeres de alto nivel, incluida la presidenta Sheinbaum.

Xu Jin es la guardaespaldas que cuidó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su viaje a China para participar en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En las imágenes de la llegada de Sheinbaum a Shenzhen aparece la agente de seguridad, quien camina atrás de la mandataria.

Más tarde, la presidenta Sheinbaum compartió un video dando las gracias a la oficial de seguridad china Xu Jin por protegerla durante su visita a China.

En distintos momentos, se vio a la oficial, quien caminaba muy cerca de la mandataria mexicana.

Esto sabemos de la guardaespaldas Xu Jin

Xu Jin también es conocida con el seudónimo de Yan Yuexia, considerada por los internautas chinos como ‘la guardaespaldas más bella’, de acuerdo con el portal The Paper.

La guardaespaldas también ha protegido a otras mujeres de alto nivel, entre ellas, Asma al-Assad, esposa del expresidente sirio Bashar al-Assad, durante su visita a China en septiembre de 2023.

En otra ocasión, también fue asignada para cuidar a Paetongtarn Shinawatra, quien era primera ministra de Tailandia, según información de NMás. Usuarios de redes sociales en China destacan su postura seria y rígida al realizar su trabajo, por lo que muestra su profesionalismo.

Así fue el viaje de Sheinbaum a China

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su viaje por China con la esperanza de alcanzar “muy pronto” un acuerdo con Estados Unidos para la reducción de aranceles, dijo durante una rueda de prensa al término de su viaje.

“A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles, y para ello hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés”, afirmó la mandataria respecto a la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista para el próximo mes en la cumbre del G20 en Florida.

Sheinbaum, quien también aprovechó su estancia en Shenzhen para tener una “reunión privada” con Trump, destacó que en los últimos meses ha habido una “relación muy estrecha de coordinación, comunicación y avance” con la Administración estadounidense sobre cuestiones comerciales.

“La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, es la que tratamos ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, adelantó la mandataria, que destacó los progresos de las conversaciones para reducir aranceles estadounidenses, que afectan principalmente al acero, aluminio y sector automotriz.

*Con información de EFE