(Oficina Información del Consejo de Estado de la Republica Popular de China / Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum fue a China como parte de su participación en la cumbre de la APEC 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a China este lunes 16 de noviembre, como parte de la cumbre de la APEC 2026, pero, ¿qué es este evento y en qué consiste la plática a CEO’s que dará?

La presidenta Claudia Sheinbaum dará un mensaje en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC. En ella participan representantes gubernamentales y empresariales para intercambiar puntos de vista sobre temas clave para las economías de la región.

Se esperan cerca de mil delegados en el encuentro, y algunos de los temas de los que se abordarán son la creación de un área de libre comercio Asia-Pacífico, conectividad, inteligencia artificial, economía digital, el desarrollo de un área de la gran bahía de Guandong-Hong Kong-Macao y temas de desarrollo sostenible.

Aún se desconoce los temas que abordará la presidenta Claudia Sheinbaum durante su participación en la cumbre de la APEC que será cerca de las 22:00 horas de este lunes, es decir, a las 13:00 horas del martes en China. Sin embargo, el emblema de la cumbre es “prosperar y ganar juntos en el futuro”.

Presidentes y líderes de Australia, Canadá, Chile, Hong Kong, Indonesia, la República de Corea, Malasia, México, Rusia, Tailandia y Vietnam darán mensajes o participarán en mesas redondas con directores ejecutivos.

¿Qué es la APEC?

La APEC es la Cooperación Económica Asia-Pacífico, y su cumbre, que se celebra el 17 y 18 de noviembre, con el objetivo de impulsar el libre comercio y la inversión. Aunque las reuniones entre mandatarios arrancan días antes.

La cumbre de la APEC surgió en 1989, luego de que el exministro de Australia, Bob Hawke, propusiera reunir a algunas de las principales economías de Asia, Oceanía y América.

Los miembros fundadores de la APEC fueron Australia, Brunéi, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados Unidos.

México se unió en 1993 junto con Papúa Nueva Guinea. En ese año, se acordó que comenzara una reunión anual de los líderes de los países miembros, con el objetivo de “brindar un visión estratégica y una dirección más clara a la cooperación en la región”, de acuerdo con la propia APEC.

¿Cuáles son los temas centrales de la APEC 2026?

Entre algunos de los principales temas de la APEC 2026 está una propuesta de China sobre la economía digital y la inteligencia artificial para el bienestar de las personas.

Dicha petición busca darle un uso a la IA enfocado en la salud, educación y energía.

Además, buscan implementar un marco de cooperación para la digitalización del comercio y un borrador de propuesta de libre comercio en la región.

El Consejo Consultivo Empresarial de la APEC incluso abogó para que los países miembros se abran a la inversión y fortalecer las cadenas de suministro, especialmente a eliminar diferencias entre líderes y gobiernos en pro del desarrollo.

Además, se esperan reuniones clave entre gobiernos de Estados Unidos, China, Corea del Norte y Rusia. Especialmente destaca el encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

¿Qué hará la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de la APEC?

Tras su llegada a China, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una serie de reuniones con homólogos en su agenda.

Para este 17 de noviembre (hora local de China), se espera que Sheinbaum se reúna con Xi Jinping, mandatario de China, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Además, dará su intervención magistral en la cumbre de CEO’s de países de la APEC, el primer ministro de Singapur, así como una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien, según explicó, solicitó entrevistarse con ella.

Uno de los principales objetivos de Sheinbaum es incrementar el comercio de productos mexicanos en China.

“Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China”, declaró la mandataria.

México y China mantienen una importante relación comercial, aunque carecen de un tratado de libre comercio, según recordó entonces Sheinbaum, quien también anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá conversaciones comerciales con las autoridades chinas.

Con información de EFE.