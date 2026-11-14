Gobierno de Trump pide recursos al Congreso para sistemas aéreos: Esto sabemos sobre la suspensión en EU

La FAA indicó que los pasajeros deben comunicarse con sus aerolíneas para obtener información sobre sus vuelos. (Foto: AP)

Una suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos terminó el viernes alrededor de las 8:15 de la noche y algunos vuelos nacionales ya han despegado de aeropuertos.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que normalizar el tráfico aéreo tras la interrupción de vuelos más prolongada en 25 años será lento.

Funcionarios señalan que es probable que el sistema esté operando con normalidad a tiempo para atender el aumento de viajes por el Día de Acción de Gracias.

Esto es lo que hay que saber.

Duffy pide más presupuesto al Congreso para actualizar sistemas

El secretario de Transporte, Sean Duffy, pidió al Congreso que autorizara 50 mil millones de dólares en fondos de emergencia para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos, después de que un problema técnico provocara la inmovilización de aviones a nivel nacional más prolongada en más de dos décadas.

“Esto es una emergencia”, dijo Duffy en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes. Recientemente solicitó alrededor de 30 mil millones de dólares para continuar financiando el proyecto de su agencia.

“Quiero que el Congreso nos dé fondos de emergencia. Esto es bipartidista. Esto es estadounidense. Quiero 50 mil millones de dólares”.

Duffy y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijeron que la interrupción fue causada por la sobrecarga de datos en los enrutadores antiguos después de que se instalaron nuevos parches de software en todo el sistema, pero que el personal aún está investigando.

Según Duffy, esto provocó problemas “intermitentes” en las comunicaciones con el control del tráfico aéreo, así como en las señales de radar que se utilizan para guiar a las aeronaves.

Los vuelos se reanudaron, pero la interrupción continúa

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que las salidas de aviones podrían reanudarse a última hora del viernes por la noche, hora de la costa este de Estados Unidos.

La FAA indicó que los pasajeros deben comunicarse con sus aerolíneas para obtener información sobre sus vuelos.

No obstante, el efecto dominó de la suspensión podría sentirse durante días.

Más de 2 mil 500 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos el sábado y cientos más se retrasaron, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió a los estadounidenses que viajan que restablecer la normalidad del tráfico aéreo no será rápido.

Los vuelos internacionales se están gestionando caso por caso, de acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El aeropuerto de San Francisco informó que los vuelos con destino al otro lado del océano Pacífico recibieron autorización para salir del aeropuerto desde la noche del viernes. Eso incluyó vuelos con destino a Hawái y Asia.

La agencia de aviación de Europa suspendió las salidas con destino a Estados Unidos a solicitud de la FAA desde las 5 de la tarde, hora del Este, del viernes hasta la medianoche.

Las aerolíneas están obligadas a ofrecer un cambio de reserva gratuito en otro vuelo a los viajeros que quieran continuar su trayecto, o un reembolso si su vuelo fue cancelado y deciden no realizar el viaje.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en EU?

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dijeron que una nueva tecnología que se estaba conectando al sistema nacional de control del tráfico aéreo sobrecargó equipos anticuados.

Según los funcionarios, eso provocó comunicaciones “intermitentes” y vacíos de radar, lo que derivó en el cierre de vuelos durante más de cuatro horas.

Duffy sugirió que podrían producirse más interrupciones.

“No creíamos que tendríamos este tipo de caída del sistema. La tuvimos”, señaló.

La modernización del control del tráfico aéreo comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares en financiación. Duffy y la Casa Blanca están presionando para obtener 30 mil millones de dólares más para completar el trabajo.

Descartan cibertaque en sistemas aéreos de EU

Sean Duffy confirmó este sábado que la suspensión total de despegues ordenada la víspera no se debió a un ciberataque y en su lugar apuntó a fallas en un sistema aéreo obsoleto, mientras continúan investigando las causas del incidente.

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio”, dijo Duffy en una rueda de prensa.

Según el secretario, el problema inició cuando un contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

“Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un enrutador defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo”, agregó Duffy.

Con información de EFE y Bloomberg