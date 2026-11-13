EU ‘cierra el cielo’ para vuelos: ¿Cuándo fue la última vez que detuvo todas sus operaciones aéreas?

Por ahora, las autoridades descartan que los problemas de comunicación en torres de control de EU fueran provocados por un ciberataque.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes suspender los despegues en todos los aeropuertos del país argumentando razones de seguridad, aunque sin ofrecer más detalles.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la interrupción está relacionada con una falla de comunicación que afecta las operaciones de control del tráfico aéreo.

De acuerdo con primeros reportes, la FAA emitió este viernes una orden para detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país, alegando “circunstancias extraordinarias”, sin ofrecer información adicional.

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo; la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

La FAA informó que suspendió todos los vuelos en EU debido a una "interrupción temporal de las telecomunicaciones". (@FAANews)

¿Por qué EU suspendió los despegues en enero de 2023?

Antes de la interrupción de este viernes, la última vez que la FAA ordenó una suspensión nacional de los despegues fue el 11 de enero de 2023, cuando una falla en su sistema de avisos a los pilotos provocó retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo Estados Unidos.

El problema ocurrió en el sistema NOTAM (Notice to Air Missions), una plataforma que distribuye información importante para la seguridad de los vuelos, como cierres de pistas, restricciones del espacio aéreo y condiciones que pueden afectar las operaciones.

Debido a la falla, los pilotos no podían consultar información necesaria antes de despegar, por lo que la FAA ordenó detener temporalmente las salidas de vuelos comerciales.

La suspensión comenzó alrededor de las 7:30 horas y fue levantada cerca de las 9:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos. Es decir, duró aproximadamente 90 minutos, aunque las afectaciones continuaron durante el resto del día.

De acuerdo con la propia FAA, una revisión preliminar encontró que el problema se originó porque personal contratado eliminó archivos de manera involuntaria mientras trabajaba en la sincronización entre la base de datos principal y una de respaldo. La agencia informó que no encontró indicios de un ciberataque.

11 de septiembre de 2001: la primera vez que EU detuvo todos sus vuelos

La suspensión de enero de 2023 no fue la primera ocasión en que Estados Unidos tuvo que detener sus operaciones aéreas a nivel nacional.

El antecedente más extraordinario ocurrió el 11 de septiembre de 2001, después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington.

Ese día, la FAA ordenó primero detener los despegues de todas las aeronaves civiles. Posteriormente, a las 9:45 horas, instruyó a los aviones que ya estaban en el aire a aterrizar en el aeropuerto más cercano, en lo que representó el primer cierre no programado del espacio aéreo estadounidense.

En ese momento había más de 4 mil 500 aeronaves en vuelo. Para las 12:16 horas, el espacio aéreo de Estados Unidos estaba prácticamente vacío de vuelos comerciales y privados.

La medida también provocó que los vuelos internacionales que se dirigían al país fueran desviados. Las operaciones comerciales comenzaron a reanudarse el 13 de septiembre, bajo nuevas medidas de seguridad.

Con información de EFE, AP y Bloomberg.