EU suspende todos los despegues en su territorio por ‘razones de seguridad’

La última vez que la FAA suspendió todos los vuelos en Estados Unidos fue tras los atentados del 9 de septiembre de 2001.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país, debido a problemas de comunicación en los centros regionales de control de tráfico aéreo.

La FAA indicó en un aviso publicado en su sitio web que la suspensión se debía a “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

Los vuelos con salida prevista permanecerán en tierra hasta nuevo aviso, añadió la agencia.

La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida “deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso” y que los “vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso”.

El centro de mando de la FAA indicó que no dispone de más información sobre “la fecha ni la causa de esta interrupción”, añadió la publicación.

¿Por qué se suspendieron los despegues en aeropuertos de EU?

Duffy explicó en un mensaje en X que la suspensión responde a “un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta” y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45 mil vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo; la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

¿Qué dice el AICM por suspensión?

Tras el anuncio de las autoridades de Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió a los usuarios mantener comunicación con sus aerolíneas.

A través de redes sociales, el AICM exhortó a los pasajeros con vuelos programados a Estados Unidos a mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.

“Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones”, indicó.

La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas.

Con información de EFE