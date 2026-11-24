Donald Trump presumió que él intervino para que Nvidia restituyera a Jensen Huang como CEO.

Para los demócratas que tienen la mira puesta en la Casa Blanca, la cercanía del presidente Donald Trump con los ejecutivos tecnológicos ya era un potente blanco aun antes de que presionara con éxito a Nvidia para que restituyera a Jensen Huang como director ejecutivo.

Ahora, su extraordinaria intervención ha cristalizado las preocupaciones de los demócratas sobre el creciente poder de las empresas de inteligencia artificial y su mezcla de intereses gubernamentales y empresariales.

Huang había perdido su empleo por diversas aventuras extramatrimoniales, entre ellas, una con una empresaria china sospechosa de trabajar como espía para Beijing. Once días después, la junta directiva de Nvidia lo volvió a poner al mando.

Aunque los demócratas carecen de una visión unificada sobre cómo manejar la proliferación de la inteligencia artificial, el episodio fue una oportunidad para que hablaran prácticamente al unísono al calificar el regreso de Huang como una amenaza para la seguridad nacional y describir el papel de Trump como corrupto.

La decisión de Nvidia envía un mensaje “de que la seguridad nacional de este país no es tan importante como tu relación con el presidente Trump”, dijo en una entrevista con The Associated Press el senador demócrata de Arizona Rubén Gallego, quien analiza la posibilidad de postularse a la Casa Blanca.

“También tenemos que averiguar cómo hacer para que el mundo corporativo de Estados Unidos no saque una mala lección de esto y piense que, de algún modo, está bien que eludan la seguridad nacional con el simple propósito de vender más”, agregó Gallego.

Nvidia está bajo escrutinio para averiguar si cumple con las restricciones de Estados Unidos sobre la exportación de sus semiconductores más avanzados a China y su uso por parte de empresas tecnológicas de ese país.

El precio de las acciones de la compañía cayó con fuerza durante la breve ausencia de Huang, arrastrando al mercado bursátil en general a una de sus peores semanas desde la crisis financiera de 2008, antes de recuperarse el lunes con el anuncio de su restitución.

Trump destaca el liderazgo de Jensen Huang

Todavía eufóricos por sus amplias victorias en las elecciones de medio mandato, muchos demócratas ambiciosos siguen tanteando para encontrar el mensaje adecuado sobre la inteligencia artificial, que conlleva tanto promesas como peligros a medida que se entrelaza cada vez más con la economía, la infraestructura y la vida cotidiana.

La intervención de Trump puso el foco en su propio interés financiero en la empresa, que, según su más reciente informe de divulgación financiera, valía al menos 12,5 millones de dólares a finales de 2025, y en los millones de dólares que Huang aportó al proyecto de salón de baile del presidente.

Al escribir en redes sociales que “las reglas deberían aplicarse a todos”, el representante de California Ro Khanna señaló que “los ricos y poderosos, como Jensen, no pueden eludir los controles de exportación ni la rendición de cuentas solo porque eso apuntala el precio de las acciones”.

Trump temía que la destitución de Huang no solo estuviera hundiendo el mercado bursátil, sino que también corriera el riesgo de dejar a Estados Unidos por detrás de Beijing en la carrera por el dominio tecnológico.

“Lo hago por el país”, dijo Trump en CNBC.

La restitución de Huang reforzó el mensaje —que muchos demócratas transmitieron en las elecciones de medio mandato— de que el sistema está amañado contra los estadounidenses promedio, afirmó Sacha Haworth, fundador y director ejecutivo de The Tech Oversight Project y exasesor de demócratas. Los líderes de las grandes tecnológicas pueden ser un contrapunto poderoso.

“Son los hombres más antipáticos de Estados Unidos y, sin embargo, parece que el sistema funciona muy bien para ellos”, dijo Haworth. “Las noticias de esta semana no hicieron más que reforzar esa idea. Así que la misión que tienen ahora los demócratas es seguir demostrando a los votantes que luchan contra este sistema corrupto, contra la influencia de los directores ejecutivos tecnológicos y en nombre de los estadounidenses”.

La junta directiva de Nvidia y el propio Trump no dejaron ninguna duda sobre quién impulsó la decisión.

Esta se basó en aportes de “altos niveles del gobierno de Estados Unidos”, indicó Nvidia en un comunicado de prensa en el que anunció el regreso de Huang.

Trump declaró en una entrevista con CNBC: “Hablé con ellos, digámoslo así. Y los convencí”.

¿Cómo han reaccionado los demócratas a la restitución de Jensen Huang?

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, vinculó la restitución de Huang con “la pura corrupción y debilidad” del presidente, y la calificó como “otro ejemplo de la peligrosa combinación que gobierna este país: un sistema amañado que protege a quienes están en la cima pase lo que pase, y una Casa Blanca corrupta en la que no se puede confiar para anteponer el bienestar económico y la seguridad de las familias estadounidenses”.

La senadora de Michigan, Elissa Slotkin, dijo que la campaña de presión de Trump dejó claro que, para el presidente, “ganar dinero es más importante que la seguridad nacional de Estados Unidos o el Estado de derecho”.

Slotkin, exanalista de la CIA, añadió: “Si alguna vez hubo un asunto que mereciera supervisión de seguridad nacional, es este”.

Y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, trazó una comparación entre la restitución de Huang y las amplias victorias demócratas en las elecciones de medio mandato de este mes, al calificar el regreso del director ejecutivo como un ejemplo de “la codicia y la falta de rendición de cuentas que el país acaba de rechazar”.

Pritzker instó a los demócratas “a hablar con una sola voz y no tener miedo de enfrentar al gobierno de Trump”, afirmando que el mandatario y el vicepresidente JD Vance “moverán montañas por los multimillonarios tecnológicos”.