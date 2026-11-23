El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras una extraordinaria intervención personal al presionar a la compañía para que tomara esa decisión.

El presidente de Estados Unidos considera a Huang un aliado cercano y reveló que presionó repetidamente para que regresara tras las revelaciones de que tuvo una aventura con una presunta espía china, lo que provocó su destitución.

Trump afirmó que Estados Unidos no tiene motivos para creer que Huang “represente algún riesgo” para la seguridad nacional.

“He llegado a conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional”, publicó Trump este lunes y en una publicación posterior, el presidente elogió a la compañía por tomar “¡una decisión absolutamente genial!”.

Nvidia anunció el lunes el regreso de Huang como director ejecutivo. La compañía afirmó en un comunicado que confiaba en que Huang no pondría en peligro la seguridad nacional tras haber recibido asesoramiento de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Trump interfirió para restituir a Jensen Huang como CEO de Nvidia

Trump reveló que argumentó ante la junta directiva de Nvidia que debían reincorporar a Huang.

“He estado hablando con la junta directiva, tanto directa como indirectamente, y tenía una opinión muy firme al respecto”, dijo Trump durante una entrevista telefónica con CNBC. “Mi opinión se intensificó al ver lo que estaba sucediendo con la compañía, porque para mí era una parte muy importante de nuestro país”.

Trump declaró en CNBC que la caída del mercado bursátil “probablemente” influyó en su forma de pensar, pero añadió que “el mayor impacto fue a largo plazo”.

Trump afirmó en su publicación que el fiscal general Todd Blanche “confirmó” que el gobierno “no posee pruebas de que haya participado en ninguna conducta ilegal”.

El presidente había declarado previamente que los investigadores federales estaban indagando si la mujer en el centro del escándalo, Alice Huang, era una agente de la inteligencia china.

Las acciones de Nvidia se dispararon más del 30 por ciento, impulsando una recuperación generalizada de la bolsa estadounidense tras la caída de la semana pasada.

En su declaración financiera anual de 2025, Trump reveló que poseía al menos un millón de dólares en acciones de Nvidia. La Casa Blanca ha afirmado que sus inversiones son gestionadas por asesores externos y que no representan un conflicto de intereses.

El domingo, el New York Times informó que Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International, con sede en Singapur, había estado en contacto con el Ministerio de Seguridad del Estado de China durante más de un año mientras mantenía una relación con Jensen Huang. Según el Times, la inteligencia estadounidense descubrió que su socio comercial, Kang Wei, trabajaba para la misma agencia.

El presidente también instó a Nvidia a continuar una investigación interna sobre su cumplimiento con los controles de exportación de Estados Unidos.

Trump ha respaldado abiertamente a Huang desde su destitución a principios de este mes, al tiempo que ha puesto en duda las acusaciones de que Alice Huang fuera una espía. Cuando se le preguntó en una entrevista con PBS el lunes sobre el informe del Times, el presidente dijo que Huang “no hizo absolutamente nada malo desde ese punto de vista” y que “pronto, con suerte” volverá a ser director ejecutivo.