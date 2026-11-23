Solo dos de cada 10 empresas consideran que es buen momento para invertir en México, el nivel más bajo desde 2020, debido a la incertidumbre económica; la falta de seguridad, y los problemas relacionados con el suministro de energía, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, señaló que la falta de condiciones para invertir también afecta a las empresas que buscan ampliar sus fábricas, aumentar su producción o abrir nuevas sucursales.

El dirigente empresarial explicó que este conjunto de problemas puede provocar que las empresas cancelen o pospongan sus inversiones, e incluso busquen otros países para instalar sus negocios.

“Cuando alguna de estas falla, la inversión se detiene, se pospone o no descansa la inversión y busca precisamente otro destino”, sostuvo.

Sierra Álvarez destacó que México tiene una oportunidad para atraer empresas internacionales que buscan trasladar sus fábricas y operaciones a países cercanos a Estados Unidos, una tendencia conocida como nearshoring.

Sin embargo, advirtió que para aprovechar esta oportunidad es necesario garantizar el suministro de energía a precios competitivos, así como reglas claras que permitan a las empresas planear sus inversiones.

“Los países que ofrecen certidumbre energética atraerán esas inversiones. Los que no lo hagan, las verán pasar”, alertó.

¿Por qué es importante el gas LP para la economía de México?

Durante el Congreso GLP 2026, el presidente de Coparmex destacó que tres de cada cuatro hogares mexicanos utilizan gas LP para cocinar, por lo que garantizar su suministro es importante tanto para las familias como para los negocios.

Este combustible también es utilizado por restaurantes, tortillerías, panaderías, lavanderías y hoteles, entre otros establecimientos que dependen del gas LP para sus actividades diarias.

Por ello, Sierra Álvarez pidió aumentar la capacidad de almacenamiento y transporte de combustibles, mejorar su distribución y establecer reglas que permitan a las empresas renovar sus equipos y vehículos.