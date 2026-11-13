Alistan para 2030 nueva infraestructura energética en México

Se espera que en 2027 haya 140 centrales eléctricas en construcción.

El Gobierno Federal prepara una amplia cartera de proyectos energéticos hacia 2030 , que incluye más de 140 centrales eléctricas en construcción para finales de 2027, nuevos gasoductos, ampliaciones de redes de transmisión y distribución, así como plantas petroquímicas, con inversiones públicas, privadas y mixtas para fortalecer el suministro energético y atender el crecimiento de la demanda industrial del país.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado de la República, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía , detalló que la estrategia contempla inversiones en generación eléctrica renovable por alrededor de 460 mil millones de pesos, además de recursos para ampliar la infraestructura de transporte de electricidad y gas natural.

“Hemos seleccionado ya 102 proyectos mixtos y 19 proyectos privados, con tecnología fotovoltaica y eólica”, señaló la funcionaria, quien explicó que estas instalaciones permitirán incorporar 18 mil megawatts (MW) adicionales al sistema eléctrico nacional.

“De esta manera, a finales del próximo año vamos a tener más de 141 centrales de generación en construcción, un hito en la historia de México”, afirmó.

La titular de la Sener explicó que estos proyectos forman parte de la estrategia para incorporar 32 mil MW de nueva capacidad eléctrica hacia 2030, de los cuales alrededor de 22 mil MW corresponderán a energías renovables, mientras que otros 10 mil MW a centrales de ciclo combinado.

Adicionalmente, la dependencia contempla la construcción de 16 nuevas centrales completamente públicas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , entre las que destacan cinco de ciclo combinado y una de combustión interna.

También, la funcionaria informó que se incorporarán las etapas tres y cuatro de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora , que aportarán 580 MW adicionales, mientras que ocho centrales hidroeléctricas se encuentran en proceso de modernización y repotenciación.

Para 2027, la CFE también prevé inaugurar cuatro centrales de ciclo combinado ubicadas en los estados de Yucatán, Veracruz, Durango y Sonora, que sumarán 3 mil 75 MW de capacidad.

En este sentido, la expansión de la generación estará acompañada de inversiones públicas superiores a 165 mil 226 millones de pesos en infraestructura de transmisión y más de 75 mil millones de pesos en distribución eléctrica.

“Todas las inversiones para la construcción de centrales de generación eléctrica se acompañan, a su vez, de inversiones en infraestructura de transmisión y distribución, y son igualmente relevantes”, sostuvo González Escobar.

Actualmente, el Gobierno Federal reporta 83 proyectos de transmisión en ejecución y otros 37 por iniciar, además de 35 obras concluidas durante los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum .

Estas inversiones buscan evitar congestionamientos en la red y garantizar que la nueva capacidad de generación pueda abastecer a los hogares, comercios e industrias.

Se espera que en 2027 haya 140 centrales eléctricas en construcción. (Cuartoscuro)

Ductos y petroquímica, en la lista

González Escobar informó que el Plan Nacional de Gasoductos contempla inversiones superiores a 141 mil millones de pesos hacia 2030, de los cuales alrededor de 54 mil millones corresponderán a la CFE y más de 87 mil millones al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

La CFE desarrolla nueve gasoductos estratégicos que suman aproximadamente mil 700 kilómetros de extensión, mientras que Cenagas avanza en tres proyectos adicionales para fortalecer el transporte y suministro de gas natural .

Detalló que en el sector petroquímico, el Gobierno Federal realiza inversiones superiores a 25 mil millones de pesos para construir plantas de amoniaco y urea en el complejo de Escolín, Veracruz, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de fertilizantes para el campo mexicano .

“Estos resultados se potenciarán, es apenas el inicio de la recuperación de nuestra petroquímica y de nuestros fertilizantes”, indicó la secretaria de Energía.

Adicionalmente, el Gobierno de México contempla realizar 42 mil 221 obras de electrificación en todo el país con una inversión de casi 19 mil millones de pesos, con el objetivo de garantizar que todos los hogares cuenten con servicio eléctrico ante de concluir la actual administración.