‘Jugosa’ venta de 1,000 mdd peligra en México: ¿Qué sabemos del acuerdo por activos solares y eólicos?

Acciona Energía confirmó que la operación con MIP se encuentra retrasada debido a que no se han cumplido las condiciones para su cierre.

Según una persona familiarizada con el asunto, el acuerdo de Acciona Energía por valor de 1,000 millones de dólares para vender activos solares y eólicos a Mexico Infrastructure Partners está sufriendo retrasos y corre el riesgo de fracasar.

Esto ocurre mientras ambas compañías luchan por finalizar su acuerdo, y Acciona Energía podría ofrecer una actualización sobre la situación tan pronto como el jueves, dijo la fuente, que pidió no ser identificada ya que el asunto no es público. Acciona Energía tiene previsto publicar una actualización de resultados más tarde ese mismo día.

Aún no se ha tomado ninguna decisión y el acuerdo podría seguir adelante según lo previsto.

¿Por qué se ha retrasado la operación de Acciona Energía con MIP?

En un informe de resultados publicado el jueves, Acciona Energía confirmó que la operación con MIP se encuentra retrasada debido a que no se han cumplido las condiciones para su cierre.

Según el comunicado, este retraso implica que la compañía probablemente no alcanzará su objetivo de ventas de activos, que ronda los 2,000 millones de euros (2,210 millones de dólares).

Un portavoz de MIP declinó hacer comentarios.

Acciona Energía anunció en diciembre de 2025 la venta de cuatro carteras solares en Estados Unidos y dos parques eólicos en México a MIP, como parte del programa de rotación de activos de la compañía española de energías limpias. Inicialmente, se preveía que la transacción se cerrara en el primer semestre de 2026.

Según el acuerdo, MIP adquiriría una participación del 49 por ciento en la cartera estadounidense de 1.3 gigavatios y la propiedad total de los dos parques eólicos mexicanos. El vendedor conservará el 51 por ciento de los activos estadounidenses y se encargará de su gestión.

Acciona Energía, que cotiza en Madrid, se denomina formalmente Corporación Acciona Energías Renovables SA. Su accionista de control es Acciona SA, también cotizada en España.