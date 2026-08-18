Industria solar alerta por fallas en instalación de Techos Solares para el Bienestar

Los equipos de Techos Solares para el Bienestar han presentado deficiencias.

La industria fotovoltaica alertó sobre deficiencias en la instalación de equipos del programa Techos Solares para el Bienestar, por lo que pidió elevar la profesionalización y calidad de los trabajos ante la expansión de esta estrategia a otras entidades del país.

Marco Antonio Guzmán, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), señaló que el despliegue realizado en Mexicali presenta áreas de oportunidad y afirmó que actualmente trabajan con autoridades para mejorar las instalaciones.

“La presidenta Claudia Sheinbaum sacó un proyecto Techos Solares para el Bienestar y es un proyecto que se arrancó en Mexicali, con una infraestructura que la verdad está dejando mucho que desear”, afirmó durante el webinar ‘México ante su nueva era energética’ organizado por Intersolar.

El representante detalló que actualmente los techos solares ya se han instalado en poco más de 5 mil 300 domicilios, pero es necesario profesionalizar estos esfuerzos.

“Si lo vamos a hacer, hagámoslo tratando de impulsar proyectos como en Alemania, creemos que esta segunda oleada de generación distribuida debemos hacerla con más calidad y seguridad en las instalaciones y que el Gobierno ponga orden en este tipo de ejercicios”, dijo.

El esquema es financiado completamente por el Gobierno federal y está dirigido a familias de bajos recursos en los municipios de Mexicali y San Felipe en Baja California y Hermosillo en Sonora. Los hogares beneficiarios reciben dos módulos fotovoltaicos de 600 watts, además de un sistema de enfriamiento.

Se prevé que los hogares beneficiados puedan ahorrar hasta 60 por ciento de la factura de luz al año, según datos de la Secretaría de Energía (SENER).

México no está preparado para enfrentar contingencias por baterías

Por otra parte, el directivo de AMIF alertó que México no está preparado para enfrentar posibles contingencias derivadas del creciente uso de baterías para almacenamiento de energía, ante la falta de personal especializado y protocolos adecuados de seguridad.

Marco Antonio Guzmán, presidente de la asociación, advirtió que el crecimiento acelerado de los sistemas de almacenamiento deberá estar acompañado de una mayor profesionalización del sector, debido a que una instalación o manipulación inadecuada de las baterías puede provocar incendios y otros incidentes.

“Las baterías concentran grandes cantidades de energía y una falla eléctrica, térmica o cualquiera por un mal control puede generar condiciones de riesgo. Una fuga térmica y posibles propagaciones de incendio pueden causar problemas severos”, señaló.

El representante de la industria fotovoltaica consideró que uno de los problemas es que algunos sistemas son percibidos como equipos fáciles de colocar debido a que su instalación puede parecer similar al ensamblaje de piezas.

“Como ya son muchos los proyectos que se instalan tipo LEGO, pues la gente cree que es muy fácil instalar estos proyectos”, apuntó.

Yolanda Villegas, presidenta de la Asociación Mexicana de Almacenamiento, Electrificación y Movilidad (AMAE), señaló que las baterías se están convirtiendo en infraestructura estratégica porque permiten almacenar electricidad cuando existe disponibilidad y utilizarla posteriormente cuando el sistema o los usuarios la requieren.

Además de facilitar la incorporación de generación solar y eólica, los sistemas de almacenamiento pueden aportar respaldo, flexibilidad, respuesta rápida y manejo de los picos de demanda eléctrica.

La especialista indicó que el almacenamiento será cada vez más necesario ante la electrificación del transporte, procesos industriales, edificios y otras actividades económicas, que modificarán los perfiles de demanda eléctrica del país.