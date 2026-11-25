El Gobierno de Chihuahua solicitó al diario estadounidense The New York Times rectificar y precisar un artículo publicado este 25 de noviembre, en el que se señala que la campaña de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, realizada en 2021, habría recibido recursos de organizaciones criminales a través de Guillermo Zuany Portillo.

En un posicionamiento dirigido al periodista Steve Fisher, autor del texto, la administración estatal rechazó categóricamente que Zuany Portillo haya recaudado, aportado o canalizado fondos para beneficiar la campaña de la mandataria. También sostuvo que ninguna autoridad ha investigado, notificado o requerido a Campos Galván por esos hechos.

El gobierno estatal cuestionó que la publicación atribuyera los señalamientos a funcionarios mexicanos anónimos y a un reporte no publicado del gabinete de seguridad, cuando, según expuso, la información que se le presentó antes de la publicación planteaba que la investigación federal buscaba determinar si Zuany había recaudado fondos ilícitos.

La administración aseguró que no recibió información sobre la autoría, fecha o contenido del reporte citado por el periódico, ni tuvo oportunidad de responder a las afirmaciones que finalmente aparecieron en el artículo.

¿Qué dijo Chihuahua sobre Guillermo Zuany Portillo?

Entre los datos que, de acuerdo con el gobierno estatal, fueron entregados al diario y no se incluyeron en la publicación, está el cargo que Zuany Portillo ocupaba durante la campaña de 2021.

El funcionario se desempeñaba como coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, durante la administración del entonces gobernador Javier Corral, actualmente senador por Morena.

El posicionamiento también precisó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión contra Zuany el 16 de octubre de 2026, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad. Desde entonces, indicó, el gobierno lo considera prófugo de la justicia.

Asimismo, negó haber mantenido comunicación con el FBI sobre el exfuncionario o haber recibido información del Gobierno federal acerca de la investigación mencionada en el artículo.

Chihuahua cuestiona fuentes anónimas del NYT

Otro de los argumentos de la administración estatal fue que el periódico no explicó la adscripción institucional ni los posibles intereses de las fuentes anónimas utilizadas para sostener los señalamientos contra la gobernadora.

También cuestionó que se presentara como una investigación una afirmación contenida en un reporte del gabinete de seguridad, al que describió como un documento del Poder Ejecutivo federal, sin facultades de investigación penal ni electoral.

El gobierno estatal señaló que el artículo no precisó si el documento fue autenticado, si contenía elementos de prueba o si alguna autoridad competente había abierto una carpeta de investigación por los presuntos recursos destinados a la campaña de 2021.

En su solicitud, Chihuahua pidió que el diario incorpore la negativa de la gobernadora, precise que no ha sido requerida por autoridad alguna y aclare que la orden de aprehensión contra Zuany fue obtenida por la fiscalía estatal.

Además, solicitó conocer o recibir una descripción precisa del pasaje del reporte de seguridad que sustenta la acusación. El Gobierno de Chihuahua informó que se reserva el derecho de hacer pública la comunicación y la respuesta que reciba del periódico.