La Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), desarticuló una red que utilizaba aplicaciones de mensajería como WhatsApp para enviar opioides y drogas psicotrópicas a compradores estadounidenses, en una operación que se ha saldado con seis detenidos.

“La red operaba a través de plataformas digitales, incluyendo Telegram y WhatsApp, y utilizaba Google Sheets para la gestión de pedidos. Se explotaron canales postales, incluyendo envíos directos (drop-shipping), para las entregas, mientras que para las transacciones financieras se utilizaron pagos digitales, criptomonedas y redes ‘hawala’(transferencias de confianza al margen del sistema bancario)”, informó la NCB de la India.

Las autoridades indias arrestaron a seis personas en cuatro ciudades del país asiático e identificaron unos 3 mil paquetes que contenían cerca de medio millón de pastillas enviadas a Estados Unidos a través de canales postales.

Como parte de esta operación conjunta, Nueva Delhi compartió con la DEA datos relativos a más de 59 mil ciudadanos estadounidenses vinculados a la red, lo que permitió a la agencia norteamericana interceptar dos cargamentos en tránsito.

Hay una investigación en marcha para identificar a los autores de la trama, a los intermediarios de envíos, rastrear las ganancias financieras y establecer posibles ramificaciones internacionales.

Cultivo de amapola en México cae 27.65% por políticas antidroga

El cultivo ilícito de amapola en México cayó un 27.65 por ciento en el periodo 2023-2024 respecto al ciclo anterior, impulsado por el desplazamiento hacia opioides sintéticos como el fentanilo y las políticas antidroga que combinan la erradicación con programas de desarrollo rural, según un informe presentado este viernes por el Gobierno mexicano y la ONU.

De acuerdo con el séptimo reporte de monitoreo elaborado junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la superficie estimada con cultivos pasó de 11.095 hectáreas en 2022-2023 a 8.028 hectáreas en 2023-2024.

En el plano internacional, el estudio atribuye esta contracción a una “transformación del mercado de opioides”, en la que los opiáceos de origen natural “están siendo desplazados de forma gradual por opioides sintéticos (como el fentanilo y sus análogos)”.

Según el documento, esta reconfiguración obedece a las “ventajas en términos de costos, logística y rentabilidad” de las drogas sintéticas, lo que ha terminado “reduciendo los incentivos económicos asociados al cultivo de amapola en algunos países productores, como es el caso de México”.