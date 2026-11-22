La Liguilla del Apertura 2026 ya tiene sus enfrentamientos, pero todavía falta conocer los horarios exactos de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Liguilla del Apertura 2026 quedó definida hasta los últimos minutos de la jornada 17 de la Liga MX. Aunque los ocho equipos que disputarían los cuartos de final ya tenían asegurado su boleto, todavía estaba en juego el liderato de la clasificación general y, con ello, el acomodo de los enfrentamientos para la primera ronda de eliminación directa.

Cruz Azul, América y Chivas protagonizaron la disputa por el primer lugar. La Máquina llegó como líder y dependía de su resultado ante el Guadalajara para conservar esa posición, mientras que las Águilas necesitaban una combinación de resultados después de caer 1-0 ante Tigres. Finalmente, el ‘Rebaño Sagrado’ aprovechó su oportunidad, venció 1-0 a los celestes en el Estadio Akron y se quedó con el superliderato, con 33 puntos.

Con este resultado, los ocho invitados a la fase final son Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca. Rayados fue el último equipo en conseguir su clasificación, luego de vencer 0-2 a Pumas con un doblete del argentino Luca Orellano. El triunfo le permitió alcanzar 27 unidades y asegurar el sexto puesto, además de dejar fuera de la competencia a Tijuana.

Chivas es el superlíder de la Liga MX en el Apertura 2026. (Fotografía. Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

Liguilla de la Liga MX: ¿Cómo se juegan los cuartos de final del Apertura 2026?

La victoria de Chivas sobre Cruz Azul modificó el orden de los primeros lugares de la tabla general y, por consecuencia, los enfrentamientos de los cuartos de final. El Guadalajara terminó como líder con 33 puntos, seguido de la Máquina, que se quedó con 32 unidades, mientras que América ocupó la tercera posición con 30.

De acuerdo con el sistema de competencia, el primer lugar se enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Por lo tanto, los cruces de la primera ronda de la Liguilla del Apertura 2026 quedaron de la siguiente manera:

(1) Chivas vs. Pachuca (8)

(2) Cruz Azul vs. León (7)

(3) América vs. Monterrey (6)

(4) Atlas vs. Toluca (5)

Uno de los enfrentamientos que destaca es el América contra Monterrey, pues las Águilas tendrán que medirse ante Rayados, que consiguió su clasificación en la última jornada. Por su parte, Cruz Azul buscará avanzar frente a León, mientras que Chivas comenzará su camino rumbo al título ante Pachuca.

Atlas y Toluca también protagonizarán una de las series de cuartos de final. Ambos equipos terminaron en la cuarta y quinta posición, respectivamente, por lo que su enfrentamiento ya estaba definido antes del partido entre Guadalajara y Cruz Azul.

¿Cuándo se juega la Liguilla de la Liga MX? Fechas de los cuartos de final del Apertura 2026

Los cuartos de final del Apertura 2026 se disputarán a través de dos encuentros por eliminatoria: uno de ida y otro de vuelta. En el primer partido, los equipos que terminaron entre el quinto y el octavo lugar recibirán a sus rivales, mientras que los cuatro mejor posicionados tendrán la ventaja de cerrar la serie en casa. Las fechas programadas para esta primera ronda son:

Partidos de ida:

25 de noviembre de 2026.

26 de noviembre de 2026.

Partidos de vuelta:

28 de noviembre de 2026.

29 de noviembre de 2026.

Los horarios y la distribución de cada enfrentamiento todavía están pendientes de confirmación. Después de los cuartos de final, los cuatro equipos que consigan su clasificación disputarán las semifinales, también a dos partidos. Los encuentros de ida están programados para el 2 y 3 de diciembre, mientras que los de vuelta se jugarán el 5 y 6 del mismo mes.

¿Quién es el superlíder de la Liga MX? Así llegan los equipos a la Liguilla

Chivas terminó como superlíder del Apertura 2026 con 33 puntos, luego de conseguir nueve victorias, seis empates y dos derrotas durante la fase regular. El Guadalajara también cerró con una victoria importante ante Cruz Azul, resultado que le permitió quedarse con la primera posición y obtener la ventaja de cerrar sus eliminatorias en casa.

Cruz Azul finalizó en el segundo puesto con 32 unidades, producto de 10 triunfos, dos empates y cinco derrotas. Aunque llegó a la última jornada como líder, no pudo conservar esa posición tras perder ante el Rebaño Sagrado.

América ocupó el tercer lugar con 30 puntos, después de sumar ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Las Águilas dejaron escapar la posibilidad de pelear por el primer puesto al caer ante Tigres, por lo que comenzarán la fase final frente a Monterrey.

Cruz Azul acabó la fase regular de la Liga MX en el segundo lugar, luego de perder ante Chivas. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

Atlas terminó cuarto con 28 unidades, mientras que Toluca y Monterrey igualaron con 27 puntos, aunque los Diablos Rojos quedaron por encima de Rayados en la clasificación. León consiguió el séptimo lugar con 26 puntos y Pachuca cerró la lista de invitados con 25.

Así quedó la parte alta de la clasificación general:

Chivas: 33 puntos.

Cruz Azul: 32 puntos.

América: 30 puntos.

Atlas: 28 puntos.

Toluca: 27 puntos.

Monterrey: 27 puntos.

León: 26 puntos.

Pachuca: 25 puntos.

Con los ocho clasificados y los enfrentamientos definidos, comienza la cuenta regresiva para la fase final del Apertura 2026, en la que los equipos buscarán avanzar hasta la serie por el campeonato de la Liga MX.