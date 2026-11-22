Las declaraciones de ‘Gullit’ Peña llegan luego de que Gabriela Echeverría asegurara que procederá en contra del exfutbolista del Club León. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/Captura de pantalla)

Carlos ‘Gullit’ Peña negó haber tocado sin consentimiento a Gabriela Echeverría. La exregidora y aspirante de Morena acusó al exjugador del Club León de tener un comportamiento inapropiado durante una reunión del partido político.

A través de sus redes sociales, el exjugador de la Selección Nacional compartió un comunicado en el que habló sobre los señalamientos hechos por la exregidora y aseguró que los hechos no ocurrieron como los relató la política.

“Respecto a lo que comenta la señora Gabriela Echeverría, a quien me refiero con todo el respeto, les comparto que no sucedió de esta forma”, escribió ‘Gullit’ Peña, quien aseguró que respeta a las mujeres.

¿Qué pasó con ‘Gullit’ Peña? Los señalamientos de Gabriela Echeverría

Gabriela Echeverría denunció ante los medios de comunicación que Carlos Peña la había tocado sin su consentimiento durante la reunión de aspirantes de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato, celebrada en el restaurante Pachita.

La política comentó que inicialmente el trato con ‘Gullit’ fue cordial e incluso conversó con él. Sin embargo, en un punto de la conversación, el exfutbolista le tocó las piernas, una situación que la incomodó y ante la cual reaccionó de inmediato.

Carlos "Gullit" Peña negó los tocamientos a exregidora de Morena. (Foto:Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

“Fui tocada en mis piernas. Yo lo golpeé como para que se detuviera. Me tuve que parar yo y moverme”, comentó Echeverría, quien cuestionó el hecho de que ella tuviera que abandonar su lugar y no la persona que la molestó.

“¿Por qué siempre es quien está siendo violentada la que se tiene que mover? O sea, él debió de haberse retirado”, dijo. Además, afirmó que el exjugador no debía presentarse en las condiciones en las que llegó a la reunión de aspirantes de Morena.

Esto, debido a que en diferentes videos se puede ver a ‘Gullit’ Peña con un comportamiento errático; además, arrastra la voz al hablar. A pesar de ello, Gabriela indicó que no puede confirmar ni negar si el deportista estaba en estado de ebriedad.

¿Qué dijo ‘Gullit’ Peña de las acusaciones de Gabriela Echeverría?

Luego de la denuncia pública que realizó Gabriela Echeverría, Carlos ‘Gullit’ Peña compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que negó haber tocado a la exregidora durante el evento político.

“En la reunión que tuvimos en el Restaurante Pachita tratamos única y exclusivamente temas para mejorar la ciudad de León, porque al final del día eso es lo que queremos: mejorar. Respecto a lo que comenta la señora Gabriela Echeverría (...) no sucedió de esa forma”, aseguró.

‘Gullit’ Peña no entró en detalles sobre esta situación. Únicamente añadió que convive constantemente con mujeres y que ello le ha enseñado a respetarlas; además, dijo que está abierto a conversar sobre lo ocurrido.

“Tengo familia, tengo una madre, tengo hijas, y soy el primero en respetar a las mujeres en todos los sentidos. Por ello estoy abierto al diálogo, buscando siempre una conversación sana, de bienestar”, escribió.

¿Gabriela Echeverría denunciará a ‘Gullit’ Peña?

Luego de denunciar los presuntos tocamientos, Gabriela Echeverría aseguró que procederá en contra del exjugador del León, ya que busca que nadie se quede callado ante situaciones como la que ella vivió.

“Mi denuncia se tiene que hacer porque yo no soy una mujer que se queda callada, porque soy una mujer que protege a otras mujeres, que siempre levanta la voz y que lo voy a hacer”, comentó.

Gullit Peña emitió un comunicado en redes sociales en donde negó haber tocado a la exregidora de Morena. (Foto: Captura de pantalla)

La exregidora indicó que primero presentará su queja ante el órgano interno de Morena y después considerará la opción de acudir al Ministerio Público. Sin embargo, antes buscará asesoría.

Además, la Presidencia del Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato compartieron un comunicado en el que condenaron cualquier acto de acoso o violencia contra las mujeres y externaron su apoyo a Gabriela Echeverría.