‘Gullit’ Peña se pone otra camiseta: Exfubtolista busca la alcaldía de León con Morena

El exfutbolista Carlos Peña Rodríguez, conocido como ‘El Gullit Peña’, se registró en el partido Morena para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en León, Guanajuato, de cara a las elecciones 2027.

Con su registro a este proceso interno de Morena, el exfutbolista buscará la candidatura de la 4T a la presidencia municipal de León en 2027.

¿Quién es Carlos Peña, ‘El Gullit Peña’, que va por la alcaldía de León, Guanajuato?

‘El Gullit Peña’, es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero lleva varios años radicando en la ciudad de León, Guanajuato.

Carlos Peña Rodríguez destacó como mediocampista; fue bicampeón de la Liga MX con el Club León y mundialista en Brasil 2014 con México.

Actualmente, ‘El Gullit Peña’ se encuentra sin equipo.

Se desempeña como empresario y fundador de su propia escuela de formación, la Gullit Peña Academy, en la ciudad de León.

El 30 de junio de 2025, Carlos ‘Gullit’ Peña fue detenido en calles de la colonia El Coecillo, en León, tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

El ex futbolista fue remitido a los separos de Seguridad Pública por conducir de manera errática y peligrosa, subiéndose a las banquetas y derrapando su automóvil.

‘El Gullit Peña’ cumplió un arresto administrativo de 20 horas.

El caso se hizo viral en redes sociales debido a que algunos policías municipales se tomaron fotografías con el jugador tras el arresto.

El exfutbolista Carlos Peña Rodríguez, escribió una misiva dirigida a Ramón Rudel Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena en el estado de Guanajuato, donde manifestó su intención de participar en el proceso interno y le solicitó que su intención de participar se haga del conocimiento a las instancias partidistas correspondientes.

¿Qué propuestas tiene ‘El Gullit Peña’?

En el documento, ‘El Gullit Peña’, dice que “gran parte de mi vida personal y profesional se encuentra profundamente vinculada con León, Guanajuato, una ciudad que abrió sus puertas, misma que me permitió cumplir muchos de mis sueños y me brindó el cariño y respaldo de su gente”, por lo que considera que llegó el momento de corresponder “a lo que esta tierra me ha dado”.

El exfutbolista señala que “como cualquier ser humano he tenido aciertos y desaciertos que me han dejado importantes enseñanzas… considero que las personas debemos ser capaces de reconocer nuestras equivocaciones, aprender de ellas y demostrar con acciones nuestra voluntad de contribuir al buen común”.

“Hoy, después de haber tenido la oportunidad de conocer distintas asambleas y espacios de organización de Morena, he comprendido mejor la importancia de la unidad, la participación social y el compromiso colectivo. Estas experiencias, sumadas a trabajo que realizo con niñas, niños y jóvenes a través del deporte, ha fortalecido mi interés por involucrarme de manera más activa en la vida púbica de nuestro municipio”.

‘El Gullit Peña’, señala que se identifica con los principios de la Cuarta Transformación.

“Reitero respetuosamente mi petición de que mi intención de participar y mi perfil puedan ser considerados por las instancias partidistas competentes, con pleno respeto a las reglas y determinaciones que rigen el proceso interno”.

Además del exfutbolista Carlos Peña Rodríguez, se han registrado como aspirantes morenistas a la alcaldía de León los siguientes perfiles:

El diputado local David Martínez Mendizábal; la ex alcaldesa priista y actual responsable del plan de marca nacional Hecho en México, Bárbara Botello Santibañez; Vanessa Montes de Oca; la diputada federal Antares Vázquez Alatorre; Ramón Rudel Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena en Guanajuato; el regidor en León, Guillermo Medina Plascencia, hermano del ex gobernador panista de Guanajuato Carlos Medina Plascencia, así como el senador Emmanuel Reyes Carmona.