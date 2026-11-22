Las penas con tequila son menos... al menos eso es lo que aparentemente pensó George Kittle cuando una lesión le cambió el rumbo de un partido de playoffs. El jugador de los San Francisco 49ers salió en carrito durante la visita a Filadelfia y, ya en el vestidor, pidió una botella de tequila.

La escena ocurrió el pasado 11 de enero de ante Philadelphia Eagles. Dianna Russini, reportera de The Athletic, vio a un empleado de San Francisco entrar al vestidor con una botella. Después confirmó que era un tequila Patrón, que Kittle la había pedido y que el dueño Jed York la envió desde su suite.

Así fue como George Kittle pidió tequila tras lesionarse

Kittle se lastimó en el segundo cuarto, después de recibir un pase de seis yardas de Brock Purdy. Al intentar avanzar, el safety Marcus Epps lo derribó y la pierna derecha del ala cerrada cedió cuando apoyó el pie. Kyle Shanahan confirmó después que sufrió una rotura del tendón de Aquiles.

El jugador describió el dolor al San Francisco Chronicle: “Sentí como si alguien hubiera puesto una escopeta contra mi pantorrilla y hubiera jalado el gatillo”. Relató que supo de inmediato qué había pasado y pidió que lo llevaran en carrito porque no podría caminar para salir del campo. La lesión terminó con su temporada y él lo sabía.

La primera pista sobre la botella de tequila la publicó Russini en X: un trabajador de los 49ers había entrado al vestidor con lo que parecía tequila y ella supuso que era para el propio Kittle. Horas después confirmó que era de la marca Patrón y que York la mandó desde su suite, después de que el ala cerrada la solicitó. También informó que la botella ya estaba vacía al terminar el partido.

El San Francisco Chronicle reportó que York fue la primera persona ajena al equipo médico que acudió a ver al jugador. Los 49ers llegaron al descanso abajo 13-10, pero remontaron y ganaron 23-19.

¿Qué dijo George Kittle sobre el tequila? Jugador confirmó su petición al dueño del equipo

El 19 de enero, Eric Branch, reportero del San Francisco Chronicle, entrevistó a Kittle y obtuvo su confirmación. Cuando le preguntó por la botella, el jugador respondió: “Sí, sucedió. La pasé muy bien”. Contó además que sus padres y su esposa estaban con él, así que no atravesó solo ese momento.

Kittle también agradeció que York fuera a verlo después de la lesión. “Cuando el dueño de tu equipo es la primera persona que te visita en el vestidor, sabes que estás en un lugar especial”, expresó.

El fullback Kyle Juszczyk contó que encontró a su compañero sonriendo en el medio tiempo. Según relató, Kittle les dijo: “Todavía no estoy muerto, hombre. Voy a volver. Vayan a ganar”.

Después, Kittle publicó en Instagram: “El futbol a veces apesta. Pero lo amo”. La baja pesó en San Francisco: en 11 partidos de temporada regular de 2025, el ala cerrada sumó 57 recepciones, 628 yardas y siete touchdowns. Los 49ers cayeron ante el eventual campeón, Seattle Seahawks, en la Ronda Divisional.