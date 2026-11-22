La Feria de la Piñata de Acolman comenzó en 1985 como una celebración destinada a promover el trabajo de los artesanos locales. (Foto: Shutterstock, Cuartoscuro)

Es momento de tomar el bastón, dar unas vueltas y tratar de encontrar el camino hacia los dulces, porque las piñatas de siete picos, los conciertos gratuitos y la gastronomía mexicana serán parte de la Feria Internacional de la Piñata Acolman 2026.

La edición 41 contará con una cartelera musical encabezada por Paty Cantú, El Komander y Los Caligaris, además de actividades culturales, exposiciones y venta de piñatas elaboradas por artesanos de la región.

El encuentro también tendrá invitados nacionales e internacionales, cuya participación buscará impulsar una tradición que convirtió a Acolman en uno de los principales referentes de la elaboración artesanal de piñatas en México.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Piñata 2026?

La Feria Internacional de la Piñata Acolman 2026 se realizará del 3 al 6 de diciembre en la Explanada Municipal de Acolman, Estado de México.

A lo largo de los 4 días, el centro de Acolman será uno de los principales puntos de reunión para quienes deseen conocer la tradición piñatera del municipio, que cada año atrae a visitantes de distintas partes del país.

Las autoridades municipales esperan recibir a más de 80 mil visitantes y generar una derrama económica superior a 40 millones de pesos.

¿Qué artistas estarán en la Feria de la Piñata 2026?

La programación musical de la Feria Internacional de la Piñata 2026 contempla presentaciones de ska, pop, salsa y regional mexicano.

El acceso a los conciertos será gratuito y la cartelera musical contará con las siguientes presentaciones:

Los Estrambóticos y Los Caligaris - jueves 3 de diciembre.

Paty Cantú - viernes 4 de diciembre .

. David Zahan - sábado 5 de diciembre .

. El Komander - domingo 6 de diciembre.

¿Qué actividades habrá en la Feria Internacional de la Piñata 2026?

Además de los conciertos, la feria contará con actividades dedicadas a las tradiciones navideñas y al trabajo de los artesanos de Acolman, quienes elaboran piñatas de diferentes tamaños, formas y colores.

Uno de los principales atractivos será la exposición y venta de piñatas tradicionales de siete picos, cuyo diseño forma parte de las celebraciones decembrinas mexicanas.

Los asistentes también encontrarán espacios gastronómicos, presentaciones culturales y actividades artísticas.

La edición 41 contará con la participación de Vietnam como país invitado, Aguascalientes como estado invitado y Villa de Tezontepec, Hidalgo, como municipio invitado.

Acolman Acolman es considerada la cuna de la piñata en el país (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo llegar a la Feria de la Piñata Acolman 2026 desde la CDMX?

Para quienes viajen desde la Ciudad de México, una de las alternativas para llegar en automóvil a la Feria de la Piñata 2026 es tomar la autopista México-Pirámides y continuar hacia la cabecera municipal de Acolman.

También existen opciones de transporte público desde la zona de Indios Verdes hacia Acolman o municipios cercanos.

Debido a la afluencia esperada, los visitantes deben considerar posibles afectaciones viales en los accesos al centro del municipio durante los conciertos.

¿Cuál es la historia de la Feria Internacional de la Piñata?

La Feria de la Piñata de Acolman comenzó en 1985 como una celebración destinada a promover el trabajo de los artesanos locales y preservar una de las tradiciones más representativas del municipio.

Su origen está relacionado con la importancia histórica de Acolman en las posadas mexicanas. De acuerdo con la tradición local, en el siglo XVI los religiosos agustinos impulsaron las misas de aguinaldo, consideradas antecedentes de estas celebraciones navideñas.

La tradición también atribuye a los religiosos la incorporación de las piñatas de barro con siete picos, que representan los pecados capitales. Romperlas con los ojos vendados simboliza el triunfo del bien sobre el mal, mientras que los dulces y las frutas que caen representan las recompensas por vencer las tentaciones.

Con el paso de los años, la Feria de la Piñata pasó de ser un encuentro local a una celebración internacional, con la participación de artistas e invitados de otros países. La elaboración artesanal de piñatas de Acolman también recibió el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México en 2025.