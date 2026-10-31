Muere el bebé de Alfredo Ríos, ‘El Komander’: ‘Dios te recoja, chaparrito’

‘El Komander’ es padre de ocho hijos, de los cuales tres son mujeres y cinco, contando a José Eliseo, hombres. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/Captura de pantalla).

Alfredo Ríos, cantante de corridos y música norteña, mejor conocido como ‘El Komander’, anunció la muerte de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, a través de un breve mensaje que compartió en redes sociales.

El intérprete de ‘El Taquicardio’ publicó una fotografía con el menor junto a la esquela, en la que también se encontraban las condolencias de su equipo de trabajo.

“Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos, ‘El Komander’, lamenta con profunda tristeza el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila”, escribieron en un comunicado en el que detallaron que el hijo menor del cantante murió el viernes 30 de octubre.

¿Qué dijo ‘El Komander’ tras la muerte de su bebé?

Además de la esquela, Alfredo Ríos también compartió un video del velorio de su bebé, en el que se pueden ver los diferentes arreglos florales y coronas que le enviaron para despedir a su hijo.

En el video, ‘El Komander’ únicamente agregó: “Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho”. Este es el único mensaje que el cantante ha compartido al respecto. Por ahora, se desconocen las causas de muerte de José Eliseo.

Tras confirmar la noticia, el equipo del intérprete de ‘Por favor, no cuelgues’ también anunció la cancelación del concierto que ‘El Komander’ tenía programado para la noche de este sábado 31 de octubre en Nuevo León.

'El Komander' confirmó la muerte de su bebé a través de un comunicado en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

“Ante esta dolorosa pérdida, Alfredo y su familia atraviesan momentos sumamente difíciles, por lo que resulta imposible llevar a cabo el compromiso artístico programado”, indicó su equipo.

En el comunicado también solicitaron “comprensión, solidaridad y respeto” ante esta situación, además de ofrecer una disculpa a todas las personas que ya tenían sus entradas para asistir al evento.

¿Cuántos hijos tiene ‘El Komander’?

El cantante de corridos Alfredo Ríos tiene una extensa familia. En una entrevista con la periodista musical Mine ‘la China’, el artista comentó que tenía siete hijos en ese momento, cuando José Eliseo aún no nacía.

Todos los hijos de ‘El Komander’, incluyendo a su hijo menor, son:

Kenia

Anahí

Alfredo

Emiliano

Vicente

Alejandro

Perla

José Eliseo (quien falleció este 30 de octubre).

En la entrevista con Mine ‘la China’, el artista se mostró cercano a sus hijos, quienes lo acompañaban durante un viaje: “Yo sí soy papá luchón, de esos de la vieja escuela”, dijo en tono de broma.

En otra conversación con el canal de YouTube de El Compa Ozz, Alfredo Ríos explicó que intenta mantener una relación cercana con sus hijos y pasar tiempo con ellos cada vez que tiene oportunidad, pues suele viajar constantemente por trabajo.

“Trato de llevarla bien, cuando trabaja uno fuera, los ves poco y como llegar y regañar está medio cabrón”, dijo en la entrevista, en la que agregó que se considera un padre que consiente mucho a sus hijos.

No obstante, agregó que cuando debe llamarles la atención lo hace, pues busca inculcarles buenos valores: “Trato de que las cosas sean como se deben de hacer en una casa, es un lugar donde hay reglas”, dijo.

‘El Komander’ afirmó que, a pesar de todo, sigue descubriendo cómo ser padre, debido a que siempre se adquieren nuevos conocimientos cuando se tienen hijos: “Uno nunca termina de aprender a ser padre, crecen los hijos y trata uno de hacer lo mejor que uno puede”, dijo.