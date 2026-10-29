Muere con asistencia médica Barbara Barrie: ¿Qué le pasó a la actriz de ‘La ley y el orden’?

Barbara Barrie murió a los 95 años en Manhattan, después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal. (Fotos: 'La ley y el orden' / IA)

Barbara Barrie pasó por los escenarios de Broadway, conquistó un premio en el Festival de Cannes y apareció en series como La ley y el orden. La actriz estadounidense, cuya trayectoria también incluyó nominaciones al Oscar, Emmy y Tony, murió a los 95 años en Manhattan, Nueva York.

Su carrera comenzó en la década de 1950 y se extendió por más de seis décadas, con personajes en teatro, cine y televisión. Además de su trabajo frente a las cámaras, Barbara Barrie escribió sobre su experiencia con una enfermedad que marcó su vida.

¿De qué murió Barbara Barrie?

La actriz Barbara Barrie murió con asistencia médica a los 95 años, en Manhattan, después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal, según confirmó su hija al diario The New York Times.

La intérprete ya había enfrentado problemas de salud décadas atrás. A principios de los años noventa, recibió un diagnóstico de cáncer de recto, una experiencia que posteriormente relató en dos libros con el propósito de contribuir a reducir el estigma asociado con la enfermedad: Second Act, publicado en 1997; y en 1999 lanzó Don’t Die of Embarrassment.

Años después, en 2014, Barrie anunció que tenía fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad degenerativa que afecta los pulmones.

¿Quién fue Barbara Barrie?

Barbara Barrie fue una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión, nacida el 23 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois. Creció en Texas y estudió arte dramático en la Universidad de Texas, donde se graduó en 1952.

Su carrera profesional comenzó en los escenarios. En 1955 debutó en Broadway con la obra The Wooden Dish, punto de partida de una trayectoria teatral que se prolongó durante más de 60 años.

Entre sus primeros trabajos figuraron The Crucible, en 1958, y las producciones de A Midsummer Night’s Dream y The Taming of the Shrew, en las que participó entre 1958 y 1959.

También formó parte de California Suite, en 1976, y del elenco original de Company, el musical de Stephen Sondheim estrenado en la década de 1970.

En esta última producción interpretó a Sarah, un personaje que le permitió obtener una nominación al premio Tony como mejor actriz de reparto en un musical. La obra abordaba asuntos como las relaciones de pareja y el divorcio.

Barrie continuó su actividad en Broadway y en producciones fuera de este circuito durante décadas. Su última aparición teatral fue en Significant Other, en 2015.

Las películas de Barbara Barrie: De Gigante a su nominación al Óscar

En el cine, Barbara Barrie debutó en Gigante (1956), película en la que compartió créditos con James Dean, Elizabeth Taylor y Rock Hudson.

En 1964 protagonizó One Potato, Two Potato, donde dio vida a Julie Cullen Richards. Por esta interpretación obtuvo el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes de 1964.

Otro de sus trabajos cinematográficos fue Breaking Away (1979), conocida en español como Los muchachos del verano, que consiguió cinco nominaciones a los premios Oscar. Entre esas candidaturas estuvo la de Barbara Barrie como mejor actriz de reparto.

Su filmografía también incluyó La pícara recluta (1980), en la que interpretó a Harriet Benjamin, y Hombres de verdad (1987), donde dio vida a Mom Pirandello.

Además, prestó su voz a Alcmena en la película animada Hércules (1997), de Disney, y retomó al personaje en producciones posteriores relacionadas con la historia.

Entre sus trabajos cinematográficos más recientes figuran Somewhere Only We Know (2018), The Magnificent Meyersons (2023) y Things Like This (2025), en la que interpretó a Portia.

¿Qué personaje interpretó Barbara Barrie en ‘La ley y el orden’?

La trayectoria televisiva de Barbara Barrie incluyó participaciones en las dos producciones de la franquicia La ley y el orden.

En la serie original, Law & Order, apareció en 1992 con el personaje secundario de Mrs. Bream durante un episodio. Posteriormente, en 2003, participó en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, donde dio vida a Paula Haggerty.

Sus trabajos en ambas producciones le valieron nominaciones a los premios Emmy.

Sin embargo, sus apariciones en dramas policiales comenzaron mucho antes. Durante la década de 1960 formó parte de The Defenders, La ciudad desnuda y The Alfred Hitchcock Hour.

También participó en La dimensión desconocida (1963), donde interpretó a Myra Russell, y en El fugitivo (1965), con el personaje de Aiemee Rennick.

¿En qué otras series apareció Barbara Barrie?

Uno de los papeles televisivos de mayor duración de Barrie fue el de Elizabeth Miller en Barney Miller, comedia en la que apareció en 37 episodios entre 1975 y 1978, según su filmografía de IMDb.

Posteriormente retomó el personaje de Evelyn Stoller en la adaptación televisiva de Breaking Away, transmitida entre 1980 y 1981. Su participación en esta producción también le permitió obtener una nominación al Emmy.

Durante la década de 1980 formó parte de Double Trouble, en la que interpretó a Aunt Margo durante 15 episodios, y apareció en producciones como Enredos de familia.

En los años noventa interpretó a Helen ‘Nana’ Keane en Suddenly Susan, serie en la que participó en 93 episodios entre 1996 y 2000.

Su trayectoria televisiva también incluyó apariciones en Once and Again, Dead Like Me, Pushing Daisies, Army Wives, Nurse Jackie y Enlightened.

La actriz estuvo casada con Jay Harnick, quien falleció en 2007. Le sobreviven su hija, su hijo Aaron Harnick y tres nietas.

Con información de EFE.