Búsqueda de Melissa y Violeta: Convocan a marcha en Puerto Vallarta por la desaparición de las jóvenes

Melissa y Violeta fueron vistas por última vez el 27 de julio, cuando viajaron tras recibir una supuesta oferta laboral. (Quadratín)

Familiares y colectivos de madres buscadoras convocan a una marcha pacífica y al cierre de vialidades en Puerto Vallarta para este sábado 31 de octubre, con el objetivo de exigir avances en la búsqueda de Melissa Anahí Carranza, de 19 años, y Violeta Alejandra Santana, de 21, quienes permanecen desaparecidas desde el pasado 27 de julio.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la movilización iniciará a las 10:00 horas sobre el bulevar Francisco Medina Ascencio, frente a la tienda Walmart Pitillal.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la protesta de manera pacífica y acudir con una playera blanca o con la fotografía de algún familiar desaparecido, bajo las consignas de justicia para ambas jóvenes y la exigencia de que sean localizadas.

Melissa y Violeta fueron vistas por última vez el 27 de julio, cuando viajaron desde Acatlán de Juárez hacia Puerto Vallarta, luego de recibir una supuesta oferta laboral que prometía sueldo de 7 mil pesos, comida y hospedaje.

¿Qué sabemos sobre la desaparición de dos jóvenes en Puerto Vallarta?

Según la información proporcionada sobre el caso, después de llegar a la central camionera de Puerto Vallarta, ambas fueron captadas en video cuando abordaron un vehículo particular en compañía de una tercera mujer, quien es investigada por las autoridades.

Desde entonces, sus teléfonos celulares permanecen apagados y sus familias perdieron toda comunicación con ellas, por lo que mantienen la exigencia de que se intensifiquen las acciones para dar con su paradero.

Al respecto, la Fiscalía de Jalisco y la Comisión de Búsqueda mantienen abiertas las investigaciones. Entre las líneas que se analizan se encuentran las relacionadas con un posible engaño mediante una oferta de trabajo.

También se han realizado operativos de búsqueda en campo, incluida la zona de La Palapa; sin embargo, hasta el momento no se ha informado de resultados positivos que permitan localizar a las jóvenes.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, familiares y colectivos buscan visibilizar el caso mediante la movilización prevista para este sábado, con la finalidad de mantener vigente la exigencia de justicia y obtener información que contribuya a encontrarlas.

Debido a la convocatoria de cierre de avenidas, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones al circular por el bulevar Francisco Medina Ascencio y considerar posibles afectaciones a la movilidad durante la manifestación.