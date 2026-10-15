Colectivos de buscadores ‘contradicen’ a la FGR: ‘Rancho Izaguirre fue un crematorio muy grande’

Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, contradice a la Fiscalía General de la República (FGR) al confirmar que sí hubo incineraciones masivas en el rancho Izaguirre, tal como dijo un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Nosotros teníamos conocimiento de este testimonio porque también tuvimos información sobre él porque fue lo que nos llevó a hacer descubrimientos cerca del rancho Izaguirre que fue un crematorio muy grande”, dijo Navarro en entrevista con Azucena Uresti.

La buscadora dijo que el colectivo mantiene trabajos alrededor del rancho Izaguirre, por lo que se dan cuenta de que está ‘olvidado’ por la FGR a pesar de que prometieron avances sobre el caso.

“El 30 de julio volvimos a dar con restos humanos. Tenemos sobrevuelos de drones y no estaban los peritos, justificaron que fue por el cambio de turno, pero no había nadie. Estaba crecida la maleza otra vez, le dimos el voto de confianza a la fiscalía de desaparecidos de que iban a seguir con los trabajos”, argumentó.

¿Qué encontraron colectivos de búsqueda alrededor del rancho Izaguirre?

Tras los trabajos encabezados por el colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, nuevamente se encontraron restos humanos calcinados, llaves, accesorios, suelas de zapato, entre otras cosas, alrededor del rancho Izaguirre.

“Lo que me llama la atención es cómo de manera inmediata dicen que es falso cuando ellos tienen información de ese testigo que dio información también. Nosotros no tenemos por qué mentir, siempre vamos a hablar con la verdad y con las pruebas”, cuestionó Indira Navarro.

La líder buscadora aseguró que la FGR sabe de la veracidad de este testimonio, pero lo niegan. Además, acusó que la Fiscalía prometió dar avances sobre los trabajos en el rancho a inicios de noviembre.

“Hay testigos relevantes que dieron esta información certera y que hablan de cosas delicadas, pero que no pudimos decirlo en su momento porque afectaba las investigaciones, pero ellos saben perfectamente que es cierto”, añadió.

Esto dijo un testigo del CJNG sobre las incineraciones en el rancho Izaguirre

Un presunto integrante del CJNG relató sus actividades como sicario y aseguró que en el Rancho Izaguirre fueron ejecutadas más de 500 personas y que él habría calcinado a 250.

Indira Navarro aseguró que sabían de dicho testimonio porque antes él tuvo contacto con madres buscadoras para darles información sobre la ubicación de restos.

“A nosotros nos ha dado alrededor de tres puntos positivos, la FGR también lo sabe. Son las únicas llamadas que hemos recibido de este personaje, pero nosotros hemos dado aviso a las autoridades”, agregó.

La única información que se tiene del sicario es que es integrante del CJNG y estuvo dentro del rancho Izaguirre durante varios años.

Sin embargo, la FGR argumentó que la declaración es “falsa” y que el procesamiento pericial del inmueble se encuentra en un 92 por ciento.

Desde el descubrimiento del sitio en 2025, colectivos presentaron supuestos restos y testimonios que aseguran que personas reclutadas fueron enterradas en el lugar, que cometieron tortura, calcinamiento y hasta actos de canibalismo.