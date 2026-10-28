Brewers vs. Rays HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 5 de la Serie Mundial 2026?

Los 'Cerveceros' quieren coronarse en el quinto juego; los Rays buscarán alargar la Serie Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: MLB, Shutterstock).

Los Cerveceros de Milwaukee estuvieron a unos cuantos outs del título pero los Rays de Tampa Bay se negaron a despedirse de la Serie Mundial 2026 de la MLB. Una remontada dramática en extra innings cambió el rumbo del cuarto encuentro.

Ahora, ambas novenas vuelven al diamante: Milwaukee busca cerrar la serie y conquistar el campeonato, mientras Tampa Bay necesita una victoria para seguir alargando el ‘Clásico de Otoño’.

¿A qué hora es el Juego 5 de Brewers vs. Rays de la Serie Mundial 2026?

El quinto encuentro entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se juega este miércoles 28 de octubre en el Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida.

El encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Milwaukee llega con ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete partidos, por lo que una victoria le daría el título de las Grandes Ligas.

Tampa Bay, en cambio, necesita ganar para evitar la eliminación y prolongar la lucha por el campeonato. Después de perder los tres primeros encuentros, el equipo de Florida consiguió su primer triunfo en el cuarto partido.

Evento : Brewers vs. Tampa Bay, Juego 5 de la Serie Mundial

: Brewers vs. Tampa Bay, Juego 5 de la Serie Mundial Fecha : Miércoles 28 de octubre de 2026

: Miércoles 28 de octubre de 2026 Hora : 6:00 pm, tiempo del centro de México

: 6:00 pm, tiempo del centro de México Sede: Tropicana Field en San Petersburgo, Florida (EU)

¿Dónde ver EN VIVO Brewers vs. Rays HOY en México?

Los aficionados al béisbol pueden seguir el Juego 5 de la Serie Mundial 2026 en México a través de las siguientes opciones de televisión y streaming:

ESPN

Disney+

Nu9ve

ViX

Otras opciones de televisión de paga y streaming

¿Cómo llegan Brewers y Rays al Juego 5 de la Serie Mundial?

Milwaukee perdió el cuarto encuentro por 4-3 en 12 entradas, pese a que Cooper Pratt conectó un jonrón solitario en la parte alta del último inning para poner a su equipo arriba en la pizarra. Tampa Bay respondió en la parte baja con una remontada que evitó la barrida.

Un error en un tiro del antesalista Joey Ortiz permitió que Junior Caminero llegara a base y abrió la puerta para la reacción de los Rays. Jonny DeLuca impulsó la carrera del empate y el equipo local consiguió la anotación definitiva para llevarse el partido.

La derrota también terminó con una racha de ocho victorias de los Cerveceros, que ahora tendrán que esperar para intentar conquistar el primer título de Serie Mundial de su historia. Los Rays de Jonathan Aranda también buscan su primer campeonato.

Junior Caminero estará el Juego 5 pese a lesión en el pie

Una de las incógnitas para Tampa Bay era el estado físico de Junior Caminero, quien presentó molestias en el pie izquierdo durante la duodécima entrada del cuarto partido.

El dominicano salió del campo con dificultades para caminar, pero aseguró que estará disponible para el siguiente encuentro. “Si mi pie está roto, jugaré mañana”, declaró para AP.

El mánager Kevin Cash también respaldó su participación y afirmó: “Jugará mañana aunque sea con una sola pierna. Me aseguraré de ello”.

Caminero conectó 42 jonrones e impulsó 101 carreras durante la temporada regular, en la que disputó los 162 partidos. En la postemporada suma un cuadrangular y cinco carreras producidas en 13 encuentros.

Con información de EFE y AP.