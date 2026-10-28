Show Run de ‘Checo’ Pérez EN VIVO HOY: ¿A qué hora empieza y dónde ver?

El Show Run de ‘Checo’ Pérez forma parte de las actividades del piloto mexicano por el GP de México 2026, al que regresa tras un año de ausencia. (Foto: Cuartoscuro/ EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

El Gran Circo ya aterrizó en la Ciudad de México y uno de los momentos más esperados de la semana está protagonizado por Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto mexicano se prepara para disputar este fin de semana su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1, una cifra que alcanzará en una carrera especial para él: la de casa.

Para comenzar las celebraciones, este miércoles tendrá un show run con el que volverá a encontrarse con los aficionados mexicanos antes de las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante su conferencia de prensa en la capital, el mexicano reconoció que el apoyo de sus seguidores influyó en su decisión de volver a la categoría: “Lo que más extrañé fue la afición, tanto cariño que me dan, son una parte fundamental de que haya regresado”. Este miércoles tendrá una oportunidad de agradecer ese respaldo antes de afrontar un fin de semana que quedará marcado por su participación número 300 en la F1.

Sergio 'Checo' Perez correrá con su Cadillac por Paseo de la Reforma. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿A qué hora es el show run de ‘Checo’ Pérez en CDMX?

El Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez se realiza este miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. La exhibición tendrá lugar en Paseo de la Reforma, donde el piloto de Cadillac conducirá su monoplaza ante los aficionados que se reúnan para verlo antes del Gran Premio de México.

Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026.

Miércoles 28 de octubre de 2026. Hora: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

10:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Si planeas asistir, te recomendamos llegar con anticipación. Se espera que una gran cantidad de aficionados se trasladen a la zona para presenciar la exhibición, por lo cual acudir temprano puede ayudarte a encontrar un lugar desde el que tengas una buena vista del monoplaza.

Ruta del show run de ‘Checo’ Pérez: ¿Por dónde pasa con su Cadillac?

El recorrido anunciado para el Show Run comprende un tramo de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. En este espacio, los aficionados podrán observar a ‘Checo’ Pérez al volante de su Cadillac, en una exhibición que acerca la experiencia de la Fórmula 1 a quienes habitualmente siguen las carreras desde casa.

Ruta: Glorieta de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia.

El show run será uno de los primeros momentos de contacto con sus seguidores durante la semana del Gran Premio, antes de que el piloto se concentre en las actividades de competencia con Cadillac.

Alternativas viales por el Show Run de ‘Checo’ Pérez

Para quienes necesitan cruzar la zona o llegar a otros puntos de la capital durante la mañana, las autoridades de la Ciudad de México recomendaron considerar las siguientes alternativas:

Carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos.

Eje 2 Poniente.

Eje 3 Poniente.

Avenida Insurgentes.

Avenida Chapultepec.

Calle Maestro Antonio Caso.

Calle James Sullivan.

Circuito Interior.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de Tránsito realizará labores para agilizar la movilidad de automovilistas y peatones antes, durante y después de la exhibición. Si tienes que trasladarte por esta zona, toma previsiones y consulta los avisos de las autoridades para conocer las condiciones de circulación.

¿En dónde ver EN VIVO el show run de ‘Checo’ Pérez?

Si no puedes acudir a Paseo de la Reforma, no necesitas buscar una excusa para escaparte del trabajo o de la escuela: podrás seguir la exhibición desde casa o durante una pausa de tus actividades. El Show Run de ‘Checo’ Pérez contará con una transmisión en vivo y gratuita por internet, para que los aficionados no se pierdan el regreso del mexicano a la capital.

YouTube: Canal de Desde el paddock.

Canal de Desde el paddock. Hora de inicio: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

En El Financiero Deportes también tendremos las actualizaciones de lo que ocurra durante el show run de ‘Checo’ Pérez. Podrás seguir la cobertura para conocer los detalles de la exhibición y los momentos destacados de su encuentro con la afición mexicana, en la antesala del Gran Premio de México 2026.

¿Vas al show run de ‘Checo’ Pérez? Sigue estas recomendaciones

Si asistirás a Paseo de la Reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda utilizar ropa y calzado cómodos, acordar un punto de reunión con tus acompañantes en caso de que se separen y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

También solicitó respetar las áreas delimitadas para el público y no intentar subir a estructuras, mobiliario urbano o espacios que no estén habilitados para observar la exhibición.

Para el operativo, la SSC de la Ciudad de México anunció el despliegue de 102 policías, nueve vehículos oficiales y una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Además, se realizarán sobrevuelos preventivos de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.