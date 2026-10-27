‘Checo’ Pérez abre la puerta a seguir con Cadillac después de 2027: ‘Extrañé a la afición’

‘Checo’ Pérez celebrará su carrera número 300 en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cristian Ordoñez).

El Gran Premio de México 2026 representa muchas cosas para Sergio ‘Checo’ Pérez. No solo es su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez sino que corre la carrera 300 en su trayectoria en Fórmula 1.

En conferencia desde Plaza Carso, ‘Checo’ Pérez reflexionó que “tuvieron que pasar muchas cosas” para que sus 300 carreras coincidieran con el GP de México, desde los que se perdió hasta un año sabático y distintas circunstancias. “Es una locura”, expresó sobre la cifra.

“Lo que más extrañé fue a la afición, a la que siempre me apoya en las buenas y en las malas. Ellos son una parte fundamental de que haya regresado a la Fórmula 1”. Sus palabras provocaron una ovación de la afición presente en el lugar.

Sobre su Show Run en Reforma, Pérez destacó que reencontrarse con sus seguidores representa uno de los momentos más especiales de su carrera. “Sé que en algún momento ya no voy a estar aquí, así que quiero disfrutar mientras esté acá”.

Checo Pérez deja abierta la puerta a continuar con Cadillac tras 2027

Pérez considera que un año no será suficiente para consolidar el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1, por lo que no descarta continuar con el equipo más allá de la próxima temporada. Aunque todavía no hay conversaciones formales sobre su futuro, el mexicano espera que la escudería pueda competir por objetivos importantes a mediados del próximo año.

“Sabíamos que iba a ser complicado. Empezar de cero es difícil, pero espero que a mediados de la próxima temporada estemos peleando por cosas importantes”, expresó.

El piloto también destacó que sus opiniones tienen más peso dentro de Cadillac, en contraste con su experiencia anterior en Red Bull.

“Ha sido un año intenso. Hemos estado trabajando en la parte de atrás del equipo, se han visto muchos de los cambios que ha habido en el equipo y seguimos empujando muchísimo”.

Sobre los rumores relacionados con una posible salida de Valtteri Bottas, su actual compañero, Pérez lo calificó como un “pilotazo” y destacó su experiencia: “Para quien venga, será difícil estar en mi ritmo. No es mi decisión, a mí me encantaría seguir con Valtteri”.

Sobre la temporada actual, Pérez reconoció que no ha sido la mejor para los pilotos ni para los aficionados, aunque espera que el espectáculo mejore conforme se afiance la nueva reglamentación técnica.

El mexicano negó que los coches sean más complicados, pero sí los consideró más retadores y aseguró que han mejorado con el paso del tiempo.

Sin embargo, al hablar de la posibilidad de correr cuando la Fórmula 1 incorpore el Gran Premio en África en 2030, reconoció que le gustaría participar, aunque ve complicado que eso coincida con su trayectoria.

“Me encantaría correr en África, pero no creo que me dé”.

Checo Pérez quiere cerrar su carrera en la Fórmula 1 con éxito

‘Checo’ reflexionó sobre su paso por Red Bull y aseguró que llegó a un punto en el que ya no podía aspirar a más dentro del proyecto.

“En Red Bull no tenía para más. No podía conseguir más. No podía aspirar a más. Como está hecho el proyecto, tienes un techo y lo toqué muy rápido. Siempre estaré agradecido porque transformaron mi carrera. Estoy tranquilo y orgulloso”, expresó.

Pérez reconoció que los resultados negativos le afectaban mucho cuando estaba completamente inmerso en la burbuja de la Fórmula 1. Sin embargo, su año sabático le permitió cambiar de perspectiva y afrontar las circunstancias con mayor tranquilidad.

“No eres tan bueno en los momentos buenos ni tan malo en los malos”, reflexionó.

Aunque disfruta su etapa con Cadillac, el piloto reconoció que regresar a la máxima categoría también implicó alejarse de sus hijos. Por ello, considera que vive la última etapa de su carrera y quiere aprovecharla al máximo.

“Quiero cerrar mi carrera de la forma más exitosa. Es tan importante el inicio como el cierre y por eso para mí es importante el cierre”.

Sobre la posibilidad de continuar en la Fórmula 1 después de retirarse como piloto, aseguró que no se ve desempeñando otra función dentro de una organización, por ejemplo como Team Principal, así que planea dedicarse a otras actividades.

Checo Pérez recuerda sus inicios y el regreso del GP de México

Pérez recordó que, en sus inicios, la Fórmula 1 parecía un objetivo lejano. En ese entoncesel automovilismo estadounidense era la principal referencia para su entorno y convencer a su familia de que debía viajar a Europa representó un reto.

“En ese momento conocíamos IndyCar, teníamos grandes pilotos y era lo más grande. La Fórmula 1 estaba muy lejos. Existía el proyecto y todo lo queríamos hacer por Estados Unidos. Costó convencerlos de ir a Europa”.

También recordó que estaba en Hungría en 2015 cuando Carlos Slim le confirmó que la Fórmula 1 regresaría a México. Hasta entonces, su experiencia en el automovilismo se había limitado a los karts, por lo que la noticia le provocó una gran emoción.

“El deporte creció muchísimo en nuestro país. Antes no se hablaba de F1. Cuando regresó, fue creciendo el GP y se convirtió en el mejor de la F1”.

Además, comparó el impacto del Gran Premio de México con el Mundial de 2026, al destacar el alcance internacional de la cultura mexicana.

“Fue un orgullo ver cómo todos los países se expresaban de nuestro país. El impacto que nuestra cultura hizo en el mundo es mucho más valioso que haber ganado la Copa del Mundo”.

Pérez también celebró la oportunidad que representará la llegada de la Fórmula 2 a México el próximo año y expresó su esperanza de que Noel León y ‘Rafa’ Villagómez Jr. puedan dar el salto a la máxima categoría.