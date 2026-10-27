Trabajadores del IMSS y Show Run de ‘Checo’ Pérez provocan ‘caos’ en CDMX: ¿Qué calles están cerradas HOY?

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron afuera de Palacio Nacional con la intención de hablar con Zoé Robledo.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron afuera de Palacio Nacional en espera de ser recibidos por Zoé Robledo, titular del IMSS.

“Llevamos a cabo una ‘mañanera’ de la resistencia IMSS para hablar de la realidad paralela que parecen ignorar”, dijo el enfermero Rafael Soto, en entrevista con medios de comunicación.

Con pancartas, personal médico y derechohabientes del Seguro Social expresaron su inconformidad por la falta de insumos en hospitales.

“Escucha, Zoé Robledo, pacientes con 5 meses sin recibir inmunoterapia por falta de medicamentos en el Centro Médico Siglo XXI”, decía una de las pancartas.

¿Cuáles son las marchas de trabajadores del IMSS que se realizarán hoy 27 de octubre?

Los manifestantes no fueron recibidos por el titular del IMSS y recordaron que el próximo viernes 30 de octubre se realizará la megamarcha de trabajadores a nivel nacional.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a las 13:00 horas está convocada una reunión de trabajadoras de guarderías del IMSS, en las oficinas centrales del instituto.

Mientras que a las 16:00 horas habrá un encuentro de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social para definir acciones de su movimiento, como recibir un salario digno, prestaciones justas y plantillas de personal suficientes.

En este caso, el encuentro será en Calzada de Tlalpan 1036, colonia Nativitas, por lo que las alternativas viales serán Plutarco Elías Calles, Eje 5 Sur, Isabel la Católica o División del Norte.

¿Por qué hay cierres en Paseo de la Reforma?

El caos vial no solo es por la presencia de trabajadores del IMSS, sino también por un evento deportivo que se realizará el miércoles.

Se trata del Show run de Sergio ‘Checo’ Pérez, por lo que comenzó el montaje de las estructuras. Los cierres abarcan la Estela de Luz, a la altura de Circuito y Reforma, hasta el Ángel de la Independencia.

El piloto rodará por primera vez ante el público su monoplaza de la escudería Cadillac. Se prevé que el evento sea de 10:00 a 12:30 horas. La alternativa vial que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Además, hay otro operativo vial que se realiza debido a la presencia de peregrinos que irán a la iglesia de San Hipólito por la festividad de San Judas Tadeo el miércoles 28 de octubre.