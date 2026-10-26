Trabajadores y jubilados del IMSS confirman megamarcha para el viernes 30 de octubre: ¿Qué sabemos?

Como parte de la asamblea de los empleados del IMSS, continuará la recolección de 300 mil firmas para exigir la renuncia de Rafael Olivos.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmaron que sí habrá megamarcha el próximo viernes 30 de octubre. A través de un video en redes sociales, anunciaron que la movilización será en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, iniciará a partir de las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. “Los esperamos, seremos miles de trabajadores de todo el país”, dijeron.

Mientras que para el sábado 31 de octubre realizarán la primera asamblea constituyente a partir de las 8:00 horas. Los registros iniciarán a esa hora para comenzar la asamblea a las 10:00.

Al grito de “¡Unidad, unidad!” pidieron a trabajadores y jubilados estar pendientes de los acuerdos y unidos ante la movilización. Sin embargo, todavía no se da a conocer la ruta ni el destino de la marcha.

¿Qué sabemos de la asamblea de los trabajadores del IMSS?

Como parte de la asamblea de los empleados del IMSS, continuará la recolección de 300 mil firmas para exigir la renuncia de Rafael Olivos, líder del sindicato del IMSS.

Se trata de un congreso extraordinario y ofrecerán una conferencia de prensa el martes para detallar las movilizaciones.

A pesar de la propuesta del nuevo incremento salarial, los trabajadores lo calificaron como “una bofetada”, por lo que insisten en cambiar al dirigente sindical.

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), propuso un incremento salarial del 8 por ciento, dividido en 4 por ciento para el salario tabular y 4 por ciento para la ayuda en pago de renta a casa habitación.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

La opción fue rechazada por los trabajadores del IMSS y, por esa razón, las manifestaciones se extenderán en distintos estados para exigir el incremento salarial, así como mejoras en medicamentos, equipo y condiciones laborales.

La principal exigencia de los empleados es la salida de Rafael Olivos como dirigente sindical. Además, se mantienen firmes en la solicitud de un incremento salarial del 10 por ciento, lo que representa más del doble del 2.9 por ciento propuesto en un principio y del 4 por ciento al salario tabular propuesto.

“Este aumento que acaban de dar vuelve a ser un insulto a la base trabajadora, al sector salud”, reclamó Daniel Alejandro, enfermero general en Torreón, Coahuila.

Al ser cuestionada sobre la megamarcha de trabajadores del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no solo se busca mejorar las condiciones de los trabajadores, también la atención en beneficio de los derechohabientes, con mayores hospitales, y se busca garantizar el abasto de medicamentos.

“El IMSS ha mejorado y se demuestra con las cifras el número de consultas, así como de hospitales construidos. También se fortalece la distribución de medicamentos e insumos médicos”, concluyó.

*Con información de Quadratín