¡Ni el aumento frena las protestas! Trabajadores del IMSS anuncian marcha nacional para el 30 de octubre

Trabajadores del IMSS buscan movimientos en el sindicato y no están conformes con el incremento salarial.

“Nos mantendremos en lucha y resistencia”. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva marcha nacional para el 30 de octubre, ante el descontento por la propuesta de incremento salarial del Gobierno.

Luego de que Zoé Robledo, titular del IMSS, anunciara un incremento salarial del 8 por ciento, dividido en 4 por ciento para el salario tabular y 4 por ciento para la ayuda en pago de renta a casa habitación, los trabajadores informaron que continuarán con las muestras de descontento en sus unidades de trabajo.

Para el 30 de octubre, las marchas no solo se concentrarán en la Ciudad de México, sino que las movilizaciones y bloqueos serán en distintos puntos del país “para demostrar que no somos uno ni somos dos, somos un ch*ngo, cuéntenos bien”.

Las movilizaciones de los trabajadores del IMSS avanzarán pese a que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social dio por concluida la revisión salarial y se mantuvo de acuerdo con el incremento salarial del IMSS y supuestas mejoras en medicamentos, equipo y condiciones laborales.

Reestructura en el IMSS: Anuncian asamblea constituyente

Luego de la marcha esperada para el 30 de octubre, los trabajadores del IMSS anunciaron una asamblea constituyente para el sábado 31 de octubre, en la cual definirán su organización para continuar con las exigencias.

Una de las peticiones externadas este miércoles 21 de octubre fue la salida de Rafael Olivos como dirigente sindical.

Además, se mantienen firmes en la exigencia de un incremento salarial del 10 por ciento para los trabajadores del IMSS, que es más del doble del 2.9 por ciento en un principio y del 4 por ciento al salario tabular propuesto recientemente.

“Este aumento que acaban de dar el día de hoy vuelve a ser una burla, vuelve a ser un insulto a la base trabajadora, al sector salud”, recriminó Daniel Alejandro Rodríguez, enfermero general en Torreón, Coahuila.

De acuerdo con el funcionario, el incremento sería de unos 30 pesos más, por lo que consideró que es “una bofetada”, e insistirán en la destitución de Olivos.

Con información de Quadratín.