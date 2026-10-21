Paro de estudiantes de UAM Iztapalapa: Exigen mejoras en biblioteca, baños y cafetería

Estudiantes de la UAM Iztapalapa exigen mejores condiciones en baños y cafeterías, entre otras áreas.

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, anunciaron un paro de actividades de 48 horas, como protesta al exigir mejores condiciones en las instalaciones del plantel y transparencia en el uso del presupuesto.

Desde la cuenta oficial de la UAM Iztapalapa, la dirección universitaria informó que durante una asamblea estudiantil del 20 de octubre se decidió este paro de actividades. Asimismo, la dirección dijo estar a disposición para llevar a cabo un diálogo abierto y constructivo.

“Ante esta decisión, reconocemos las inquietudes expresadas por los y las estudiantes y reiteramos nuestra plena disposición para desde mañana continuar con el diálogo abierto, respetuoso y constructivo, a fin de generar condiciones que permitan avanzar en la atención de las demandas y, mediante acuerdos, favorecer la continuidad de las actividades sustantivas de nuestra comunidad”, indica el comunicado de la UAM Iztapalapa, firmado por la rectora Edith Ponce Alquicira y la secretaria María del Carmen Fajardo Ortiz.

Asimismo, la rectoría general de la UAM reconoció el paro de actividades en el plantel de Iztapalapa y llamó a la apertura del diálogo para responder a las demandas estudiantiles.

Como parte de sus peticiones, las y los estudiantes de la UAM Iztapalapa piden mejoras en la infraestructura y transparencia presupuestal. Entre las demandas está el funcionamiento de la biblioteca, el mantenimiento de los baños y rehabilitación de áreas deportivas.

Un joven estudiante entrevistado por Telediario CDMX señaló que la biblioteca de la UAM ha permanecido cerrada desde que inició el actual trimestre escolar y explicó que el edificio tiene hundimientos y fallas estructurales. Aunque fue abierto un espacio temporal, este ha cerrado ya.

Además, el área de cafetería donde los estudiantes consumen alimentos, está cerrada y cubre horarios que resultan insuficientes, además de ofrecer productos en mal estado.

Como parte del paro total en la UAM Iztapalapa, las demandas principales compartidas por estudiantes en grupos escolares son:

1. El pleno funcionamiento de la biblioteca de la unidad.

2. Baños con insumos mínimos de higiene y seguridad.

3. Acceso libre y total al internet institucional.

4. Desprivatización del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras.

5. Mantenimiento a las áreas deportivas olvidadas.

6. Transparencia del presupuesto y democratización de los puestos de liderazgo de las divisiones y el uso del presupuesto.