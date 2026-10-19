Falla eléctrica provoca incendio en Metrobús de la Línea 5: Suspenden servicio

La unidad del Metrobús CDMX se incendió luego de reportarse salida de humo de su parte delantera.

Una unidad del Metrobús de la Ciudad de México se incendió mientras brindaba servicio en la estación Escuadron 201, de la Línea 5, la tarde de este lunes 19 de octubre.

De acuerdo con el servicio de transporte, los hechos ocurrieron en la avenida Eje 3 Oriente, en la colonia Escuadrón 201 de la alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades indican que, sin un motivo claro, la unidad comenzó a liberar humo en la parte delantera, por lo que fue desalojada.

Poco después, mientras se esperaba su retiro, el camión se incendió, y su estela de humo fue vista a metros de distancia.

Bomberos de la Ciudad de México informaron más tarde que el incendio habría sido en la instalación eléctrica de la parte delantera de la unidad del Metrobús.

Cierran servicio en estación Escuadrón 201 tras incendio del Metrobús

El Metrobús de la CDMX informó que la unidad se mantiene en su sitio y la estación no brindará servicio hasta que se realicen las labores correspondientes.

Además, explicaron que el Centro de Control solicitó los servicios de emergencia, que acudieron de manera inmediata para sofocar el incendio y controlar la situación.

¿Cómo opera la Línea 5 del Metrobús HOY?

Por ahora, no hay personas lesionadas tras el incidente del Metrobús. Además, la Línea 5 opera en dos tramos:

De Río de Los Remedios a Churubusco Oriente.

a Churubusco Oriente. De Preparatoria 1 a Anastasio G. Sarabia.

Una de las alternativas viales si estás en la zona es la estación Escuadrón 201, de la Línea 8 del Metro, ubicada a unos metros de distancia y con la que puedes acercarte a otras estaciones de la propia Línea 5 del Metrobús o llegar a terminales del Metro como Garibaldi/Lagunilla y Constitución de 1917, además de su conexión con la Línea 12 del Metro en la estación Atlalilco.

Usuarios del Metrobús dijeron a Nmás que tuvieron miedo de que la unidad explotara; sin embargo, los cuerpos de emergencia sofocaron el fuego a tiempo.

Nmás reportó que la situación provocó tráfico, esto debido a que las unidades del Metrobús están saliendo del carril confinado donde se encuentra el camión incendiado, lo que ha provocado aglomeraciones.