¿Problemas en la Línea 9? IPN crea simulador para entrenar al personal del Metro; así funcionará - Clone

El proyecto forma parte de la colaboración entre el Metro y el IPN para la formación y actualización de profesionales y trabajadores del organismo. (Cuartoscuro).

Cuatro estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron la versión 1.0 de un simulador integral de tráfico de trenes de la Línea 9 del Metro, a solicitud del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Es instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, impulsar acciones que fortalezcan la relación del Metro con las máximas instituciones de educación pública del país”, señaló Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro.

El simulador tiene como propósito fortalecer la capacitación y el entrenamiento de los reguladores de los puestos centrales de control, principalmente para actuar ante situaciones extraordinarias que interrumpan el servicio.

El proyecto fue solicitado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE) del STC y contó con el asesoramiento de personal técnico especializado del Metro, así como de docentes de ingeniería ferroviaria y de la academia de física del IPN.

¿Quiénes fueron los estudiantes encargados de desarrollar el modelo?

Los estudiantes Pablo Gerardo Vázquez Pérez, Luis Adrián Rodríguez Valera, Pedro Tristán Suárez Mendoza y Donovan Alexis Machuca Muñetón fueron los encargados de desarrollar el simulador, bajo la guía de Francisco Bojórquez Hernández, jefe del programa académico de ingeniería ferroviaria de la UPIICSA y exdirector del STC Metro.

La versión 1.0 del simulador fue entregada durante una ceremonia realizada en las instalaciones de Zacatenco, donde Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, entregó el proyecto al titular del Metro como muestra de los resultados del convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Durante el acto, Rubalcava Suárez destacó el compromiso del IPN con la formación de generaciones de profesionales que aportan sus conocimientos al Metro, así como a la movilidad de la Ciudad de México y del país.

Fernando Espino Arévalo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, señaló que la colaboración con el IPN permite la actualización continua de las y los trabajadores del organismo.

Además, destacó que mediante el seminario “Calidad Integral”, el STC Metro y el IPN refrendan su compromiso de colaboración y servicio para la movilidad de más de 4.5 millones de usuarios diarios.