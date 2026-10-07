‘Zapatiza’ a policías en el Centro Histórico de la CDMX: Detienen a 7 agresores

Agredieron a policías durante un operativo para retirar motocicletas en el Centro Histórico de CDMX. Hay siete detenidos. (Captura de pantalla de video)

Siete hombres fueron detenidos luego de que presuntamente agredieran a dos policías de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y a un elemento de seguridad privada que acudió en su auxilio, durante un operativo en el Centro Histórico.

Los hechos ocurrieron en las calles Madero y Motolinía, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cuando personal de la SSC, Policía Auxiliar y autoridades del Centro Histórico realizaban acciones para retirar motocicletas estacionadas en la vía pública.

¿Qué se sabe de la agreción a policías en CDMX?

De acuerdo con la SSC, durante el operativo los dos elementos de Tránsito fueron agredidos físicamente. Un trabajador de una empresa de seguridad privada intervino para auxiliarlos, pero también fue atacado.

La agresión fue detectada por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico, quienes emitieron una alerta para solicitar apoyo. Policías que acudieron al lugar controlaron la situación y detuvieron a siete hombres.

Los detenidos tienen 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 años. Tras su arresto, fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las personas lesionadas. Dos de los afectados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

El jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, confirmó el operativo y señaló que uno de los policías de Tránsito y el elemento de seguridad privada requirieron atención hospitalaria.

A través de sus r, el funcionario sostuvo que las autoridades continuarán con los trabajos de recuperación de espacios en el Centro Histórico y que la agresión no impedirá las labores de los elementos de seguridad.