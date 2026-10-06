¿Lloverá en CDMX y Edomex este miércoles 7 de octubre? Se prevé cielo nublado y temperaturas frescas

En la Ciudad de México, las temperaturas mínimas serán de 11.0°C y las máximas de 22.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

El Valle de México tendrá un miércoles 7 de octubre con cielo predominantemente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas frescas en la mañana y templadas durante el día, con vientos ligeros. La Ciudad de México y el Estado de México registrarán condiciones similares en gran parte de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas mínimas serán de 11.0°C y las máximas de 22.3°C. El viento soplará a 7 km/h. En contraste, Toluca tendrá un ambiente más frío, con mínimas de 7.3°C y máximas de 17.3°C, con vientos de 4 km/h.

Para Naucalpan, se anticipan temperaturas que irán de los 10.3°C a los 21.7°C, con vientos de 7 km/h. Por su parte, Ecatepec verá un rango de 11.0°C a 23.0°C, con un viento de 8 km/h. Municipios como Naucalpan de Juárez o Ecatepec de Morelos experimentarán estas condiciones.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este miércoles?

El pronóstico general para el Valle de México indica un día con cielo mayormente nublado. Aunque no se esperan lluvias intensas en la zona central de la CDMX y Edomex, la condición de nubosidad prevalecerá. Esto mantendrá un ambiente fresco a templado durante toda la jornada.

Los vientos serán ligeros en toda la región, con velocidades entre 4 km/h en Toluca y 8 km/h en Ecatepec. Esta condición de vientos suaves, junto con el cielo nublado, ayudará a que la temperatura se mantenga estable sin grandes cambios a lo largo del día en la mayor parte de la zona.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex en los próximos días?

El pronóstico extendido para el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 7 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Jueves 8 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Viernes 9 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra condiciones estables con cielo nublado y temperaturas similares.

Se anticipa que el ambiente fresco de la mañana y templado de la tarde se mantenga hasta el viernes, con una ligera baja en la temperatura máxima para ese día.

¿Cómo prepararse para las temperaturas frescas en el Valle de México?

Ante las temperaturas frescas, especialmente en las mañanas y noches, se recomienda abrigarse bien, sobre todo a niños y adultos mayores.

Mantenerse hidratado es clave, incluso si el día no es caluroso. Evitar cambios bruscos de temperatura ayudará a prevenir resfriados y otras enfermedades respiratorias.

Para quienes salgan de casa, es aconsejable usar varias capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde.

Llevar una chamarra ligera o un suéter será útil. Considerar un paraguas si se dirige a zonas donde el SMN ha pronosticado lluvias para el día.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en México?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima en la Ciudad de México y el Estado de México, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.

Estos organismos ofrecen los pronósticos más precisos para el Valle de México y el resto del país, así como alertas vigentes.

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