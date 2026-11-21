“Sigamos desmantelando los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras con cooperación constante por el bien de nuestras naciones", sentenció Carter. (Red social X de Sara Carter).

Luego de la captura de Fausto Isidro Meza, ‘El Chapo Isidro’ en Guasave, Sinaloa, Sara Carter, Directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas.

Destacó el trabajo de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional

“¡Increíble trabajo con la captura de Isidro Meza Flores,“El Chapo Isidro”! Es una victoria para Estados Unidos y México", aseguró Carter.

Agregó que Meza Flores era responsable de la distribución de fentanilo, heroína y otras drogas en Estados Unidos.

“Sigamos desmantelando los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras con cooperación constante por el bien de nuestras naciones y un hemisferio occidental más seguro”, sentenció la zar antidrogas.

DEA se une a las felicitaciones a México por detención de ‘El Chapo Isidro’

Terry Cole, jefe de la DEA, destacó el trabajo de las autoridades federales de México tras la detención de ‘El Chapo Isidro’, en Sinaloa.

Aseguró que esta operación “representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México”.

Cole también reiteró que la organización que presuntamente lideraba ‘El Chapo Isidro’ es responsable de hechos violentos en México, mientras que del lado estadounidense lo ven como responsable del tráfico y distribución de fentanilo.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro?

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Navojoa, Sonora. Su trayectoria criminal tiene relación con los Beltrán Leyva, organización que se separó del Cártel de Sinaloa después de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, ‘El Mochomo’, en 2008.

Tras la captura de este, Arturo Beltrán Leyva le habría encargado controlar la zona de Guasave y Los Mochis, en Sinaloa. ‘El Chapo Isidro’ ganó poder hasta convertirse en uno de sus principales dirigentes.

Su organización consolidó presencia en el norte de Sinaloa y extendió sus operaciones hacia el sur de Sonora, donde disputó territorios y rutas de tráfico de drogas con otras facciones criminales.

En junio de 2026, trascendió que Meza Flores se había sumado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en medio de la reconfiguración del grupo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en febrero de este año.

Sedena detalló que el detenido es jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado al Cártel del Pacífico, facción “Mayos”.