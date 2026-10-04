¿Habrá otro huracán? SMN vigila zona de baja presión frente a costas de México

El SMN prevé precipitaciones de hasta 250 milímetros, además de fuertes vientos, actividad eléctrica, granizo, deslaves e inundaciones en algunas zonas. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib).

México tendrá varios días de lluvias debido a la interacción del frente frío número 1, canales de baja presión, el huracán Rachel y el ingreso de humedad de los océanos Pacífico y Atlántico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo señaló que, entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano estará entre los sistemas que favorecerán la presencia de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con excepción del noroeste.

Para el lunes 5 de octubre, el SMN prevé lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el sureste de Tamaulipas, norte y sur de Veracruz, Tabasco y distintas zonas de Chiapas. También se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

El martes 6 de octubre, las precipitaciones más importantes se concentrarán nuevamente en el sur y sureste. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, mientras que Tamaulipas, Puebla, Morelos, Estado de México y Michoacán tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Para el miércoles 7, el pronóstico mantiene lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Puebla, Morelos, Estado de México y Michoacán también tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

¿Qué zonas están bajo observación?

El SMN incluyó entre las áreas bajo vigilancia para el desarrollo de tormentas significativas durante las próximas 24, 48, 72 y 96 horas a distintas regiones del país.

La vigilancia ocurre en un escenario de interacción entre el sistema frontal, circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur.

Además de las lluvias, el organismo advirtió que las precipitaciones fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, así como provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Huracán ‘Rachel’ también afecta al país

Mientras la zona de baja presión del Pacífico Sur permanece bajo vigilancia por su posible desarrollo ciclónico, el huracán Rachel también genera efectos sobre territorio mexicano.

De acuerdo con el SMN, la circulación de Rachel provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Para Baja California Sur se pronostica oleaje de entre 3 y 4 metros, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se esperan olas de entre 2 y 3 metros.