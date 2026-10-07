¿CDMX y Edomex esperan lluvias este jueves 8 de octubre? Se prevé clima fresco y cielo nublado

Ante el clima fresco, se sugiere vestir varias capas de ropa. Mantenerse hidratado es clave, incluso sin calor. (Foto: Cuartoscuro)

El jueves 8 de octubre, la Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán un clima fresco y mayormente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas bajas, especialmente por la mañana. La región del Valle de México estará bajo la influencia de sistemas de baja presión.

¿Qué temperatura espera el Valle de México este jueves?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10.3°C y la máxima de 20.3°C. El viento soplará a 6 km/h y se espera un cielo nublado. Se aconseja llevar un suéter por la mañana.

Toluca, en el Estado de México, tendrá un clima más frío. La mínima será de 7.7°C y la máxima de 16.7°C. El viento soplará a 6 km/h y el cielo estará nublado. Se aconseja abrigarse bien.

¿Lloverá mañana en la CDMX o en el Edomex?

Naucalpan de Juárez tendrá temperaturas de 10.0°C a 20.0°C. El viento será de 6 km/h y el cielo permanecerá nublado. No hay probabilidad de lluvia importante, pero el ambiente será fresco.

Ecatepec de Morelos presentará una mínima de 10.7°C y una máxima de 21.3°C. El viento también será de 6 km/h y el cielo estará nublado. La probabilidad de lluvia es baja en esta zona del Estado de México.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Jueves 8 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

Viernes 9 de octubre: Máxima de 15°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Sábado 10 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia indica un descenso en las temperaturas máximas para el viernes 9 de octubre, llegando a 15°C. El sábado 10, se prevé un aumento hasta los 23°C. La nubosidad será constante en el Valle de México.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en el Valle de México?

Ante el clima fresco, se sugiere vestir varias capas de ropa. Mantenerse hidratado es clave, incluso sin calor. Las personas sensibles al frío deben evitar exposiciones prolongadas al aire libre, sobre todo en las mañanas.

Por el cielo nublado y temperaturas bajas, es prudente llevar un paraguas o impermeable. Así se estará preparado ante cualquier cambio en el clima. Revisar el pronóstico antes de salir de casa es una buena costumbre.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para información oficial y actualizada del clima, se recomienda consultar las plataformas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Ofrecen datos precisos y alertas para el Valle de México.

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