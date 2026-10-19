Recuperan cinco autos de alta gama robados en la colonia Anzures; hay 3 detenidos

Cinco autos robados en la colonia Anzures ya fueron recuperados por autoridades de CDMX y Edomex.

Autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México recuperaron cinco de los siete automóviles de alta gama robados el pasado 13 de octubre en un inmueble en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el operativo fueron detenidos tres hombres, quienes presuntamente están involucrados en el robo.

En un comunicado conjunto, las instituciones de seguridad informaron que las detenciones se realizaron durante dos órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde también aseguraron placas de circulación con reporte de robo y otras sustancias.

De acuerdo con las investigaciones, después de sustraer los siete vehículos de un inmueble en la calzada Melchor Ocampo, los presuntos responsables trasladaron las unidades al municipio de Coacalco, Estado de México, y las almacenaron en distintos predios para evitar su rastreo.

Los trabajos de investigación y el análisis de videograbaciones permitieron recuperar cinco de los siete automóviles robados.

Las unidades quedaron bajo custodia de las autoridades mexiquenses y fueron trasladadas a depósitos vehiculares, donde se realizan peritajes antes de que puedan ser devueltas a sus propietarios.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez, confirmó la recuperación de los cinco automóviles sustraídos en un operativo conjunto con la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad mexiquense.

También se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Santa Lucía Reacomodo, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se hallaron placas de circulación con reporte de robo y aparente mariguana a granel, por lo que fue detenido un hombre de 42 años.

En una segunda intervención, realizada en la colonia Ampliación Tlacuitlapa en el Estado de México, se recuperaron dos placas adicionales con reporte de robo y se aseguraron 15 bolsas de plástico con aparente narcótico, además de detener a dos hombres de 54 y 47 años.

En cuanto a los detenidos, los tres hombres identificados por las autoridades son señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de automóviles. Los sujetos fueron informados sobre sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público.

Con información de Quadratín.