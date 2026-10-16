¿Adiós a la ‘Fábrica de Chucky’? Suspenden visitas a la casa del terror en Lindavista tras quejas de vecinos

La 'Fábrica de Chucky' en Lindavista suspendió temporalmente sus visitas tras las quejas de vecinos por ruido y aglomeraciones.

¿Recuerdas la casa del terror con temática de Chucky que se volvió viral en las últimas semanas? Esta atracción se convirtió en una de las más comentadas de la temporada de Halloween en la Ciudad de México, pero su popularidad también trajo largas filas, basura y problemas de movilidad.

Ante las quejas de los vecinos, la alcaldía Gustavo A. Madero anunció la suspensión temporal de actividades en el inmueble.

La famosa ‘Fábrica de Chucky’, ubicada en Quito 864, en la colonia Lindavista, atrajo a decenas de curiosos y aficionados al terror que buscaban fotografiarse junto a la decoración del muñeco diabólico. Sin embargo, lo que comenzó como una inocente atracción terminó por generar molestias entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con la información difundida por la alcaldía el 14 de octubre, las visitas a la ‘Fábrica de Chucky’ quedaron suspendidas los días 15 y 16 de octubre, en atención a las inconformidades de los residentes de Lindavista y también para prevenir algún incidente.

¿Por qué suspendieron las visitas a la Fábrica de Chucky?

El éxito de la casa temática no pasó desapercibido en redes sociales, donde fotografías y videos de su decoración ayudaron a convertirla en un punto de encuentro para quienes disfrutan del cine de terror y las celebraciones de Halloween.

La afluencia de visitantes, no obstante, provocó problemas en las calles cercanas. Entre las principales quejas de los residentes destacan las filas que podían prolongarse durante horas, las dificultades para entrar y salir de sus domicilios, la acumulación de basura y la presencia de vendedores ambulantes.

También se reportaron molestias por el ruido, visitas hasta altas horas de la noche e incluso situaciones de intimidación, amenazas y confrontaciones, mismas que han afectado la tranquilidad habitual de la colonia.

Ante este escenario, la alcaldía determinó suspender temporalmente las actividades mientras se atienden los reportes de los residentes de la zona, quienes interpusieron una queja con el folio SUAC-1010264734236.

¿Cuándo reabrirá la casa del terror de Chucky en Lindavista?

Por ahora, la suspensión anunciada corresponde únicamente a los días 15 y 16 de octubre. Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha oficial para reanudar las visitas ni se han detallado posibles medidas para regular la llegada de público.

De acuerdo con la cuenta de Instagram @go_rendon, la fachada inspirada en la película ‘Chucky 2’ estará decorada hasta el 8 de noviembre y la visita es gratuita.

Sin embargo, algunos visitantes esperaban entrar al inmueble, por lo que varios videos han aclarado que no se trata de una casa del terror abierta al público, sino de una vivienda cuya fachada simplemente está ambientada con referencias a la cinta.

La pausa no significa necesariamente que la decoración vaya a desaparecer, pero sí deja en el aire cómo continuará la experiencia ante la popularidad que alcanzó en los últimos días.