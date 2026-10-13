‘Carrie’, ‘Scream’, ‘El silencio de los inocentes’ y otros clásicos de terror en cines: Estrenos, boletos y más

Clásicos de terror regresan a los cines. Estos son los detalles de las funciones especiales para la 'Spooky season'. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

Hay historias que no necesitan una casa abandonada ni una puerta que se cierre de golpe para provocar escalofríos. Basta una mirada frente al espejo, una llamada telefónica en mitad de la noche o el sonido de unos pasos que se acercan por un pasillo oscuro dentro de películas de terror.

Este octubre, la cadena Cinemex vuelve a abrir las puertas a varias historias que marcaron a generaciones de espectadores. Desde la furia adolescente de Carrie White hasta el asesino enmascarado de Scream, pasando por los horrores psicológicos de El silencio de los inocentes.

La selección también incluye el misterio sobrenatural de Los otros y la peculiar historia de amor entre la vida y la muerte de El cadáver de la novia. Son películas de distintas épocas y estilos, pero todas comparten algo: una capacidad para quedarse en la memoria mucho después de que aparecen los créditos finales.

Cabe destacar que la mayoría de las proyecciones se anunciaron en 4K, lo cual implica una mejor definición que sus versiones originales.

'El cadáver de la novia' cuenta la historia de Victor y Emily, una joven que murió antes de su boda. (Foto: HBOMAX)

¿Cuándo se estrena ‘Carrie’ en cines?

La sangre, las burlas y una noche de graduación que termina en tragedia convirtieron a Carrie en uno de los títulos emblemáticos dentro de las películas de terror. La producción, estrenada originalmente en 1976, está basada en la novela homónima de Stephen King.

La historia sigue a Carrietta White, una adolescente tímida que vive bajo el control de su madre, una mujer profundamente religiosa. En la escuela, sus compañeros la convierten en blanco de humillaciones, hasta que una cruel broma durante el baile de graduación desencadena una reacción devastadora. Carrie posee poderes telequinéticos y, cuando pierde el control, la violencia reprimida estalla.

El filme combina terror sobrenatural, acoso escolar y una historia sobre el aislamiento, con una escena final dentro del baile que se volvió icónica.

Fecha de estreno en México: Ya disponible en cartelera.

Ya disponible en cartelera. Dónde comprar: Cinemex

Cinemex Precio de los boletos: 105 pesos general, 89 menor de edad y adultos mayores.

¿Cuándo se estrena ‘El silencio de los inocentes’ y cómo comprar boletos?

En El silencio de los inocentes, el peligro no se manifiesta con algo sobrenatural, sino en el miedo que infunden los vivos.

Dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, la película sigue a Clarice Starling, una joven agente del FBI que recibe la misión de colaborar en la captura de Buffalo Bill, un asesino serial que secuestra y mata mujeres.

Para avanzar en la investigación, Clarice debe entrevistar al doctor Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra encarcelado por sus propios crímenes. La relación entre ambos se convierte en un juego psicológico en el que cada respuesta puede esconder una amenaza y cada silencio revela algo más.

Estrenada originalmente en 1991, la cinta se convirtió en un referente del thriller psicológico y ganó los cinco principales premios Oscar: película, dirección, actor, actriz y guion adaptado.

Fecha de estreno en México: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. Dónde comprar: Cinemex.

Cinemex. Precio de los boletos: 105 pesos general, 89 menor de edad y adultos mayores.

¿Cuándo se estrena ‘Scream’ y de qué trata?

Una llamada telefónica puede ser suficiente para cambiar una noche común en una pesadilla. En Scream, el terror comienza con una conversación aparentemente inocente, pero detrás de la voz se esconde un asesino que conoce las reglas de las películas de miedo y parece decidido a convertirlas en una realidad sangrienta.

La cinta dirigida por Wes Craven sigue a Sidney Prescott y a un grupo de adolescentes de Woodsboro que son perseguidos por un homicida conocido como Ghostface. Mientras los ataques se multiplican, los protagonistas intentan descubrir quién se oculta detrás de la máscara y por qué los ha elegido como víctimas.

Estrenada en 1996, la película renovó el cine slasher al combinar asesinatos, misterio y humor negro con referencias a los clichés del propio género. Su éxito dio origen a una franquicia que convirtió a Ghostface en uno de los personajes más reconocibles del terror contemporáneo.

Fecha de estreno en México: pendiente.

pendiente. Dónde comprar: Cinemex.

Cinemex. Precio de los boletos: pendiente.

¿Cuándo se estrena ‘Los otros’ en Cinemex?

Una casa silenciosa, las cortinas siempre cerradas y una regla que no admite excepciones: ninguna puerta puede abrirse mientras otra permanezca abierta. En Los otros, el miedo se instala en la rutina de una familia que vive aislada del mundo exterior.

La película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Grace Stewart vive con sus dos hijos en una mansión mientras espera el regreso de su esposo. Los niños padecen una condición que les impide exponerse directamente a la luz, por lo que la casa debe permanecer en penumbra.

La llegada de nuevos empleados coincide con una serie de sucesos inexplicables. Puertas que se abren, sonidos en habitaciones vacías y presencias que parecen habitar la propiedad llevan a Grace a cuestionar lo que ocurre en su hogar.

Estrenada en 2001, la cinta construye su atmósfera a través del suspenso y los detalles cotidianos, hasta convertir la propia casa en un enigma. Es una historia que demuestra que, en ocasiones, lo más aterrador no es aquello que vemos, sino lo que todavía no comprendemos.

Fecha de estreno en México: 22 de octubre.

22 de octubre. Dónde comprar: Cinemex.

Cinemex. Precio de los boletos: 105 pesos general, 89 menor de edad y adultos mayores.

¿Cuándo se estrena ‘El cadáver de la novia’? Fecha de lanzamiento de la película de Tim Burton

No todas las historias que transcurren entre los muertos buscan provocar miedo. Algunas encuentran en la oscuridad una forma inesperada de hablar sobre el amor, la soledad y las promesas que pueden cambiar un destino.

En El cadáver de la novia, la película animada en stop motion dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, Victor Van Dort es un joven que está a punto de casarse con Victoria Everglot. Durante un ensayo de la ceremonia, Victor se interna en el bosque para practicar sus votos y coloca accidentalmente un anillo en lo que parece ser una rama, pero que en realidad es el dedo de Emily, una novia que murió antes de llegar al altar.

Emily despierta y reclama a Victor como su esposo, llevándolo al mundo de los muertos. A partir de ese momento, el joven debe encontrar la manera de regresar con Victoria mientras descubre la historia de Emily y el secreto que rodea su muerte.

Estrenada originalmente en 2005, la película combina fantasía oscura, humor y música con una estética gótica característica de las producciones de Tim Burton. Su historia recuerda que incluso en el más allá pueden quedar asuntos pendientes.