¿De qué trata ‘Lotería del crimen’, serie basada en asesinos seriales? Claudio Lafarga reconoce a policías

'Lotería del Crimen' está a punto de estrenar su quinta temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Claudio Lafarga protagoniza la quinta temporada de Lotería del crimen, serie basada en crímenes reales, que lleva a la pantalla las investigaciones de la Unidad de Investigación Criminal (UNIC).

A lo largo de sus temporadas, la producción ha abordado historias relacionadas con asesinos seriales y criminales que marcaron distintas épocas en México. Entre los nombres que han sido mencionados en el programa están Juana Barraza, conocida como ‘La Mataviejitas’.

Sin embargo, la serie no se limita solo a reconstruir crímenes. También busca mostrar el trabajo de los policías que investigan estos y resuelven estos casos, así lo explicó el protagonista Claudio Lafarga en una entrevista con El Financiero.

Claudio Lafarga interpreta al detective Barraza, uno de los protagonistas de 'Lotería del crimen'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿De qué trata la serie ‘Lotería del crimen’?

Desde su primera temporada, Lotería del crimen ha construido sus historias a partir de casos criminales inspirados en hechos reales. La producción combina la investigación policiaca con el suspenso y presenta a detectives que deben reunir pruebas, seguir pistas y descubrir quién está detrás de cada asesinato.

Para Claudio Lafarga, trabajar en una ficción basada en delitos que ocurrieron en México tiene una doble lectura: por un lado, permite contar historias que atrapan al público; por otro, evidencia la cantidad de crímenes que han sucedido en el país.

“Me da mucho gusto que en la serie mostremos la policía que todos los mexicanos nos merecemos, tenemos a muchos héroes anónimos que de repente terminan por detener a personas malas o hasta a narcotraficantes (...) Tenemos muchos casos reales en la trama, aunque también es desafortunado tenemos muchos para echar para arriba”, declaró.

La quinta temporada de la producción de crimen mantiene esa línea, pero lleva a la UNIC a uno de los momentos más complicados de su historia. De acuerdo con la descripción de esta nueva entrega, los investigadores tendrán que hacer frente a un criminal mediático que amenaza con fracturar al equipo.

La serie también recupera el interés que despiertan las historias de asesinos seriales, aunque su protagonista destaca que el relato no se queda únicamente en la violencia o en la figura de los delincuentes.

“Todos los casos de asesinos seriales regularmente la gente los quiere ver, casi siempre en la ficción, se enganchan. Aquí mostramos los que aterrorizaron a las tierras chilangas, pero lo más importante es como cayeron bajo la justicia”, agregó.

Claudio Lafarga y Sara Maldonado lideran el elenco de la serie 'Lotería del crimen'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

‘Lotería del crimen’ busca reconocer la labor de los policías mexicanos

Además de las investigaciones y los casos inspirados en hechos reales, uno de los propósitos de Lotería del crimen es mostrar una faceta del trabajo policial que, de acuerdo con Claudio Lafarga, no siempre recibe suficiente atención.

“De pronto tenemos demasiados prejuicios negativos que no son reales (...) comprendí la complejidad de su trabajo, son personas preparadas mental, emocional y tácticamente para resolver situaciones límites en poco tiempo y tratar de tomar decisiones correctas en momentos de mucho riesgo”.

Desde esa perspectiva, la producción busca dar espacio a los llamados héroes anónimos: policías e investigadores que participan en operativos y siguen las pistas necesarias para detener a quienes cometen delitos.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de ‘Lotería del crimen’?

El primer episodio de la quinta temporada de Lotería del crimen se estrena el 12 de octubre, a las 22:30 horas, tiempo del centro de México.

La serie policiaca se transmite a través de la señal de Azteca 7, donde el público podrá seguir los nuevos casos de la UNIC y conocer cómo evoluciona la amenaza que enfrenta el equipo de investigadores.

¿Dónde ver las temporadas pasadas de ‘Lotería del crimen’?

Quienes quieran ponerse al corriente con la historia antes del estreno de la quinta temporada pueden encontrar entregas anteriores en plataformas de streaming.

La primera temporada está disponible en Amazon Prime Video, servicio que requiere una suscripción para acceder a su catálogo. Disney+ cuenta con las primeras cuatro temporadas de la serie.

Reparto de ‘Lotería del crimen’

La quinta temporada de Lotería del crimen cuenta con un elenco liderado por Claudio Lafarga, quien interpreta al detective Bruno Barraza. A su lado está Sara Maldonado, en el papel de la detective Ariel Aragón, mientras que Tamara Niño de Rivera da vida a la detective Sofía Salabeth, conocida como ‘Lady Placa’.

El elenco también cuenta con: