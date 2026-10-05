El día que amenazaron a Michael Douglas en los Oscar: ‘Intentarán apuñalarte con aguja con VIH’

Michael Douglas contó la anécdota en su libro autobiográfico y narró la amenaza que recibió. (Foto: Shutterstock)

Michael Douglas decidió contar en sus memorias y entre las historias, narró una que ocurrió en una de las noches más importantes de la industria: la ceremonia de los Premios Oscar de 1992.

El actor reveló que, antes de entrar al evento, agentes del FBI y de la Policía de Los Ángeles le advirtieron que existía una amenaza en su contra sobre inyectarle una aguja con VIH.

Pese al riesgo, Douglas decidió continuar con su participación en la ceremonia. Esa noche, el actor tenía que presentar junto con otros artistas el premio a Mejor Actriz, que finalmente recibió Jodie Foster por El silencio de los inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins.

¿Qué pasó con Michael Douglas en los Oscar de 1992?

Según relata Douglas en su autobiografía One Helluva Ride, una persona dentro del recinto planeaba atacarlo con una aguja infectada con VIH, en un momento en que la epidemia de sida se encontraba en uno de sus puntos más delicados y el diagnóstico todavía estaba rodeado de un enorme temor social.

Douglas contó que llegó en una limusina al Shrine Auditorium de Los Ángeles y que, en lugar de encontrarse con el protocolo habitual de la ceremonia, fue recibido por un agente del FBI y un sargento del LAPD.

Ellos le comunicaron que recibieron información sobre un hombre que pretendía atacarlo. La seguridad consideraba que la amenaza podía ser real y que el sospechoso incluso podía estar entre el público, el personal o el equipo técnico.

La advertencia no fue tomada a la ligera. Las autoridades desplegaron agentes encubiertos entre los asistentes y recomendaron al actor de Hollywood que no subiera al escenario, pues no habían logrado determinar quién era el supuesto agresor ni dónde se encontraba.

Los agentes permanecieron cerca de Douglas durante la ceremonia e incluso lo acompañaron cuando salió del recinto durante una pausa para fumar.

En su librorecuerda que, antes de salir frente al público, observó rápidamente a los asistentes para comprobar que nadie se dirigiera hacia él. Finalmente, el ataque nunca ocurrió y no hubo ninguna detención relacionada con aquella amenaza.

Michael Douglas es un actor y productor. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Quién es Michael Douglas?

Michael Douglas es un actor y productor estadounidense, nacido el 25 de septiembre de 1944 en New Brunswick, Nueva Jersey. Es hijo del legendario actor Kirk Douglas.

Su trayectoria incluye películas como Tras el corazón verde (Romancing the Stone), Atracción fatal, Wall Street, Bajos instintos (Basic Instinct), The Game y Traffic.

Douglas tiene dos premios Oscar. El primero lo consiguió como productor de Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), ganadora del premio a Mejor Película, y el segundo llegó en la categoría de Mejor Actor por interpretar a Gordon Gekko en Wall Street.

Además de su trabajo en el cine, Douglas ha participado en televisión, donde uno de sus papeles más reconocidos fue el del detective Steve Keller en la serie The Streets of San Francisco.

Actualmente, a los 82 años, el actor decidió contar fragmentos de su historia personal y profesional en One Helluva Ride, un libro en el que aborda desde su relación con su padre hasta algunos de los episodios más polémicos y desconocidos de su vida.