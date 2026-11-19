El complejo de Madrid de la Red del Espacio Profundo (DSN) de la NASA recibió la primera señal portadora de la sonda espacial no tripulada Voyager 1 al alcanzar el hito de situarse a un ‘día luz’ de la Tierra, el punto más lejano que ha logrado nunca un objeto construido por el ser humano.

“Esta mañana recibimos la señal portadora y llegó hasta el complejo de Madrid”, indicó este jueves la administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Dra. Nicola ‘Nicky’ Fox, en una mesa redonda en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de California, en la que se analizaron los desafíos de las históricas sondas Voyager 1 y 2.

La señal fue recibida por la antena de 70 metros ubicada en la estación de seguimiento espacial de Robledo de Chavela, en Madrid, colocando a España en “el complejo afortunado en estar a la vista de la Voyager durante el hito de un ‘día Luz’”, agregó.

La Voyager 1 sigue en contacto con la Tierra

La sonda Voyager 1 sigue en contacto con la Tierra y, al unir su señal con los cálculos de trayectoria, se confirmó su hito, explicó la especialista en relaciones con los medios del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, en inglés) de la NASA, Raquel Villanueva.

“Eso significa que una señal de radio que viaja a la velocidad de la luz ahora tarda 24 horas en llegar a Voyager 1 y otras 24 horas en regresar a la Tierra”, precisó.

¿Cómo se integra la misión Voyager?

La misión Voyager está integrada por dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977 con el objetivo de aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La sonda, de unos 722 kilogramos de peso, está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos.

Su recorrido comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979, donde identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían, y continuó con Saturno en 1980, donde descubrió cinco nuevas lunas y un anillo, y tras completar esos encuentros, tomó rumbo hacia los límites exteriores de la influencia del Sol.