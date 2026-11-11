La NASA está por alcanzar un récord con la sonda Voyager 1: ¿Por qué será un hito para la humanidad?

La humanidad está a punto de alcanzar un nuevo récord en la exploración espacial. La sonda Voyager 1, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), llegará el próximo 18 de noviembre a una distancia de un día luz de la Tierra, un acontecimiento que la convertirá en el primer objeto construido por el ser humano en alcanzar esa marca.

La nave, lanzada el 5 de septiembre de 1977, habrá recorrido más de 25 mil 902 millones de kilómetros durante casi cinco décadas de viaje por el espacio. Su trayectoria representa uno de los logros tecnológicos y científicos más importantes de la exploración espacial.

El récord tiene una implicación extraordinaria: cuando Voyager 1 alcance esa distancia, cualquier señal de radio enviada desde la Tierra tardará aproximadamente 24 horas en llegar hasta ella. A su vez, la respuesta necesitará otras 24 horas para regresar, por lo que una comunicación de ida y vuelta tomará cerca de dos días.

La NASA confirmó que el acontecimiento ocurrirá el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 05:16 horas, tiempo del este de Estados Unidos. La agencia espacial prepara actividades internacionales para conmemorar el avance de la misión.

¿Qué significa que Voyager 1 alcance un día luz de distancia?

Un día luz es una unidad astronómica de distancia, no de tiempo. Representa el trayecto que recorre la luz durante 24 horas, aproximadamente 25.9 mil millones de kilómetros.

La importancia del récord radica en que ninguna otra nave construida por el ser humano ha llegado tan lejos. Además, permitirá dimensionar las enormes distancias del espacio y las limitaciones que enfrenta la comunicación con las misiones interestelares.

De acuerdo con el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Voyager 1 viaja a aproximadamente 61 mil kilómetros por hora. Sin embargo, incluso a esa velocidad, la nave tardará miles de años en acercarse a otros sistemas estelares.

¿Qué ha descubierto la NASA con la sonda Voyager 1?

La misión originalmente tenía como objetivo estudiar los planetas gigantes del sistema solar. Durante su recorrido, la nave sobrevoló Júpiter, en marzo de 1979, y Saturno, en noviembre de 1980, y obtuvo información e imágenes que contribuyeron a ampliar el conocimiento científico sobre ambos planetas.

Sin embargo, su mayor logro llegó el 25 de agosto de 2012, cuando se convirtió en el primer objeto construido por el ser humano en atravesar la heliopausa, la frontera que separa la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol del medio interestelar.

La NASA explica que este acontecimiento permitió estudiar directamente una región del espacio que ninguna otra nave había explorado. Su gemela, Voyager 2, también alcanzó el espacio interestelar, en noviembre de 2018.

¿Qué lleva Voyager 1 a bordo y cuánto tiempo seguirá funcionando?

Además de sus instrumentos científicos, la nave transporta el famoso Disco de Oro (Golden Record), un mensaje destinado a posibles civilizaciones extraterrestres.

El disco contiene saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza, música de distintas culturas y 115 imágenes que representan aspectos de la vida y la civilización terrestre. Es una especie de carta de presentación de la humanidad que viaja hacia el espacio interestelar.

Su funcionamiento, no obstante, enfrenta limitaciones por el desgaste y la disminución de energía. El 29 de octubre, el Laboratorio de Propulsión a Chorro informó que los ingenieros habían implementado medidas para reducir el consumo eléctrico y que la comunicación se había restablecido después de una interrupción de 48 horas registrada el 20 de octubre.

¿Cómo celebrará la NASA el récord de Voyager 1?

La NASA convocó a una celebración mundial denominada Shine Bright for Voyager’s Light-Day, prevista para el martes 17 de noviembre, después del atardecer.

La iniciativa consiste en encender luces y utilizar teléfonos celulares o linternas para reproducir las letras VGR, identificador de la misión, mediante código Morse.

Además, la NASA anunció una conversación pública sobre la misión para el 19 de noviembre, con la participación de integrantes del equipo científico.