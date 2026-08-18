¿Cómo se ve el cráter causado por un cohete de SpaceX que chocó en la Luna? Nasa comparte imágenes

La nave fotografió el cráter una semana después de la colisión desde 96 kilómetros de altura, mientras avanzaba a 1,6 kilómetros por segundo. (AP).

Una sonda espacial de la NASA que orbita la Luna está proporcionando las vistas más nítidas hasta ahora del cráter que dejó el impacto de un cohete de SpaceX.

La agencia espacial difundió el martes fotos del antes y el después de la zona del impacto. Aunque nadie observó la colisión real, un telescopio en Chile detectó lo que los astrónomos han identificado como la columna de escombros resultante del choque. Expertos en seguimiento espacial señalaron que era inevitable que el segmento restante del cohete se precipitara contra la Luna.

La etapa superior del cohete Falcon se estrelló contra la Luna a 8 mil 700 kilómetros por hora el 5 de agosto, tras haber vagado por el espacio durante más de un año.

Había lanzado en 2025 un par de módulos privados de alunizaje con experimentos e incluso un diminuto rover, como parte del plan de la NASA para comercializar la exploración lunar.

A partir de estas nuevas fotos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter reciente parece tener 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, indicaron científicos.

Se ven con claridad vetas oscuras y brillantes que salen desde el cráter como alas de mariposa. Las líneas más oscuras representan material excavado que estaba cerca de la superficie y que fue moldeado por viento solar, rayos cósmicos e impactos de micrometeoritos durante milenios.

Los rayos más brillantes indican rocas y tierra recientes que fueron arrojadas desde más abajo.

La nave fotografió el cráter una semana después de la colisión desde 96 kilómetros de altura, mientras avanzaba a 1,6 kilómetros por segundo.

Los controladores de vuelo tuvieron que inclinar la nave para que sus cámaras apuntaran hacia la escena del impacto.

La sonda completa una órbita polar lunar cada dos horas, mientras la Luna rota debajo. Pasaron seis días antes de que la escena del choque quedara a la vista.

La nave Danuri de Corea del Sur fue la primera en llegar a la zona para transmitir fotos.