La ACE renueva su mesa directiva y fortalece su estrategia ante el MEM

Después de tres años al frente de la Asociación de Comercializadores de Energía, A.C. (ACE), Francisco Con concluyó en marzo pasado una administración marcada por el fortalecimiento institucional de la organización y por su participación en uno de los periodos de mayor transformación regulatoria del sector eléctrico mexicano.

Francisco Con asumió la presidencia en 2023 con un plan de trabajo configurado en tres ejes prioritarios: impulsar la liquidez del mercado eléctrico, elaborar propuestas regulatorias alineadas con los principios de competencia y transparencia, y analizar el comportamiento del mercado para señalar prácticas contrarias a estos objetivos.

Uno de los principales resultados de su gestión fue la consolidación del equipo técnico de la ACE, que permitió ampliar su capacidad de análisis y participar con mayor profundidad en las discusiones regulatorias.

“Logramos el fortalecimiento institucional de la asociación, dotándola de un staff reconocido por su experiencia regulatoria y técnica, que nos permitió reforzar nuestras capacidades de análisis y generación de propuestas”, explicó Con.

Esta estructura permitió que la organización colaborara con autoridades y asociaciones empresariales durante la elaboración del nuevo marco jurídico derivado de la reforma constitucional de 2024.

Integrantes participaron en el análisis de la Ley del Sector Eléctrico, su reglamento y distintos instrumentos regulatorios relacionados con generación, transmisión, distribución, almacenamiento, comercialización y suministro.

Durante este periodo, también se reforzó la dimensión internacional de la Asociación. La ACE participó en la fundación de la Asociación Iberoamericana de Comercialización de Energía y asumió el liderazgo de su comité regulatorio para intercambiar experiencias sobre características, regulación y prácticas de mercados eléctricas, uso de tecnologías de almacenamiento, medición y ampliación de redes, entre los representantes de los distintos países miembro de la AICE.

La importancia de una organización transversal

La ACE fue constituida en 2017, meses después del nacimiento del Mercado Eléctrico Mayorista y la apertura de los mercados de electricidad y gas natural a nuevos participantes. Su creación respondió a la necesidad de generar un espacio de colaboración entre empresas del sector para enfrentar retos como la adaptación regulatoria, la capacitación de empresas, la construcción de estándares y la generación de confianza entre suministradores y usuarios calificados.

Desde entonces, se ha consolidado como un foro de representación y análisis técnico en el que participan empresas a lo largo de toda la cadena de valor del mercado eléctrico.

“Una particularidad de nuestra asociación es su transversalidad, pues la figura de comercialización abre espacios para empresas activas en generación, suministro calificado, comercialización mayorista, grandes consumidores de energía y consultoría especializada, y esto consigue que cada problemática, idea o propuesta que se discute sea evaluada de forma integral, y no desde los intereses particularidades a una figura de participación”, señaló Con.

Un relevo en medio de la transformación regulatoria

La renovación en la presidencia de la ACE ocurre mientras se consolida un nuevo modelo de política energética. Para el grupo, esta etapa implicará revisar sus prioridades y formular un programa de trabajo que responda al nuevo entorno jurídico sin abandonar los principios que han orientado a la asociación desde su fundación.

“Estos cambios de circunstancias y condiciones requieren una revisión de las prioridades de la asociación y la creación de un plan de trabajo multianual”, afirmó Con.

En su lugar, Jorge Hernández Gonzalez llegará a la presidencia después de participar durante más de cinco años en el consejo de la Asociación. El presidente saliente destacó su conocimiento del mercado eléctrico, su relación con los integrantes de la ACE y su capacidad para dialogar con las autoridades y otras organizaciones.

“Jorge asume la presidencia de la ACE respaldado por una trayectoria profesional sólida, una participación activa en el consejo de la asociación por más de cinco años y un conocimiento profundo del mercado eléctrico”, indicó.

Entre los temas que deberá atender la nueva mesa directiva se encuentran las necesidades de inversión en generación, el crecimiento de la demanda, la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como la incorporación de soluciones que aporten flexibilidad al sistema eléctrico.

La nueva administración de ACE recibirá una organización con mayores capacidades técnicas, presencia en discusiones regulatorias y vínculos internacionales. Su reto será convertir estas fortalezas en propuestas que contribuyan a incrementar la liquidez del mercado eléctrico, fortalecer la competencia en el suministro y acompañar la transición energética y la innovación tecnológica.

Con cierra así su presidencia con una ACE más institucionalizada y preparada para intervenir en la discusión pública del sector. Jorge tendrá ahora la responsabilidad de conservar esa continuidad y adaptar a la asociación a un mercado eléctrico que atraviesa una nueva etapa de definición.