‘Saludos hermanos extraterrestres’: ¿Qué es el Disco de Oro que la NASA mandó en el Voyager 1?

La cubierta del Disco de Oro contiene instrucciones para reproducir sus grabaciones e identificar el origen de las sondas Voyager. (NASA).

Un mensaje de la humanidad podría viajar durante miles de millones de años por el espacio interestelar. Se trata del Disco de Oro de la Nasa, una especie de cápsula del tiempo que la agencia estadounidense colocó a bordo de las sondas Voyager 1 y Voyager 2 con imágenes, sonidos, música y saludos en 55 idiomas, con la intención de mostrar cómo es la vida en la Tierra a posibles civilizaciones extraterrestres.

El disco fue diseñado para que cualquier ser inteligente que encuentre las naves pueda conocer algunos aspectos de nuestro planeta, incluso sin compartir un idioma con los seres humanos. Por ello, además de las grabaciones, incluye instrucciones simbólicas sobre cómo reproducir su contenido, reconstruir las imágenes y localizar el origen de las sondas.

La iniciativa fue desarrollada por un comité encabezado por el astrónomo Carl Sagan, académico de la Universidad de Cornell, quien reunió a un grupo de colaboradores para seleccionar los materiales que representarían a la humanidad. Los discos fueron incluidos en ambas naves, lanzadas en 1977.

¿Qué contiene el Disco de Oro de la NASA?

El Disco de Oro es un disco fonográfico de cobre bañado en oro, de 12 pulgadas de diámetro (aproximadamente 30 centímetros). Su contenido reúne diferentes expresiones de la naturaleza y la cultura terrestre.

Entre los materiales seleccionados se encuentran:

115 imágenes : fotografías e ilustraciones que muestran distintos aspectos de la vida y el entorno terrestre.

: fotografías e ilustraciones que muestran distintos aspectos de la vida y el entorno terrestre. Sonidos de la naturaleza : grabaciones de oleaje, viento, truenos, aves, ballenas y otros animales.

: grabaciones de oleaje, viento, truenos, aves, ballenas y otros animales. Música : una selección de obras clásicas de Oriente y Occidente, además de composiciones de distintas culturas y épocas.

: una selección de obras clásicas de Oriente y Occidente, además de composiciones de distintas culturas y épocas. Saludos en 55 idiomas : mensajes hablados que comienzan con el acadio, una lengua utilizada en Sumeria hace unos 6 mil años, y terminan con el wu, un dialecto chino.

: mensajes hablados que comienzan con el acadio, una lengua utilizada en Sumeria hace unos 6 mil años, y terminan con el wu, un dialecto chino. Mensajes institucionales: grabaciones y textos del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kurt Waldheim.

El contenido fue pensado para ofrecer una muestra de la diversidad de la humanidad, desde sus expresiones artísticas hasta los sonidos que forman parte de la vida cotidiana en la Tierra.

¿Cómo podrían los extraterrestres reproducir el Disco de Oro?

La cubierta protectora del disco contiene una serie de instrucciones simbólicas para que posibles destinatarios puedan reproducir las grabaciones e interpretar las imágenes sin necesidad de conocer algún idioma humano.

En una de sus esquinas aparece un dibujo del disco fonográfico y la aguja que lo acompaña, colocado en la posición correcta para comenzar la reproducción. También se especifica la velocidad a la que debe girar y el tiempo aproximado que toma escuchar una de sus caras: una hora.

Otra sección explica cómo reconstruir las imágenes a partir de las señales grabadas. Para facilitar el procedimiento, incluye una representación de la primera imagen del disco, que serviría para comprobar si la información fue interpretada correctamente.

La cubierta también contiene un mapa que muestra la ubicación del sistema solar en relación con 14 púlsares, estrellas que emiten señales periódicas. Esta información permitiría identificar el origen de las sondas.

Además, incluye una referencia al átomo de hidrógeno para establecer una unidad fundamental de tiempo y una pequeña cantidad de uranio 238, cuya desintegración radiactiva funcionaría como una especie de reloj para calcular cuánto tiempo ha permanecido la nave en el espacio.

¿Por qué la NASA envió un mensaje a los extraterrestres?

El Disco de Oro retomó una iniciativa anterior de la NASA: las sondas Pioneer 10 y 11, que llevaban pequeñas placas metálicas con información sobre su origen y ubicación.

Sin embargo, el proyecto de las Voyager fue más ambicioso, pues buscaba transmitir una representación de la humanidad mediante imágenes, sonidos y música, en lugar de limitarse a identificar la procedencia de las naves.

Carl Sagan describió la iniciativa como el lanzamiento de una especie de mensaje en una botella hacia el océano cósmico, con la esperanza de que alguna civilización avanzada pudiera encontrarlo y conocer algo sobre la vida en nuestro planeta.

Aunque no existe certeza de que alguien encuentre y reproduzca los discos, estos continúan viajando a bordo de las sondas Voyager, que se adentran en el espacio interestelar.

La NASA estima que pasarán aproximadamente 40 mil años antes de que las naves se aproximen a otro sistema planetario. Mientras tanto, los discos conservarán este mensaje de la humanidad mucho después de que sus creadores hayan dejado de existir.



