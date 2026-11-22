No fue su ‘gran noche’. El cantante español Raphael recibió el alta médica este domingo 22 de noviembre, después de permanecer una noche bajo observación en un hospital de La Coruña, España, debido a un problema de salud que le impidió presentarse ante su público.

El intérprete de Digan lo que digan tenía programado un concierto el sábado 21 de noviembre como parte de su gira por varias ciudades españolas, pero sufrió un malestar minutos antes de subir al escenario, por lo que recibió atención médica y tuvo que cancelar su presentación.

A través de sus redes sociales, Raphael aseguró que se encontraba mejor y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. La hospitalización ocurrió casi 2 años después de que recibiera un diagnóstico de linfoma cerebral primario, una enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios durante varios meses.

¿Por qué hospitalizaron a Raphael antes de su concierto en La Coruña?

Raphael, de 83 años, se preparaba para ofrecer un concierto en La Coruña cuando comenzó a sentirse mal, aproximadamente 30 minutos antes del inicio del espectáculo.

El cantante español presentó una subida de tensión arterial y taquicardias, por lo que recibió atención del personal sanitario y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde permaneció bajo observación durante la noche del sábado.

Debido a sus problemas de salud, Raphael tuvo que cancelar el concierto que ofrecería en La Coruña como parte de su gira Raphaelísimo, con la que visita distintas ciudades de España.

Su siguiente concierto está programado para el sábado 28 de noviembre en Málaga. Sin embargo, todavía no está confirmado si el artista podrá retomar la gira.

Raphael Raphael fue diagnosticado con un linfoma cerebral en diciembre de 2024. (Fotos: Instagram @raphaelartista / Shutterstock).

¿Qué dijo Raphael sobre su salud después de recibir el alta médica?

Raphael compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para informar sobre su estado de salud después de la hospitalización y explicar los motivos que le impidieron ofrecer su concierto en La Coruña.

“Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto. Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”, señaló.

El artista también ofreció disculpas a las personas que acudieron a su presentación, pues explicó que no se encontraba en condiciones de subir al escenario.

“Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”, comentó.

Finalmente, Raphael agradeció las muestras de apoyo que recibió después de que se dio a conocer su hospitalización y envió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores.

“Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien”, indicó.

¿Qué enfermedades ha padecido Raphael a lo largo de su vida?

La hospitalización de este fin de semana se suma a otros problemas de salud que Raphael enfrentó a lo largo de su vida. Uno de los más graves ocurrió en 2003, cuando el cantante sufrió insuficiencia hepática terminal, después de desarrollar cirrosis y padecer hepatitis B.

En abril de ese año, el intérprete de Yo soy aquel recibió un trasplante de hígado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, procedimiento que le permitió recuperarse y regresar a los escenarios meses después.

En entrevistas posteriores, Raphael reconoció que durante años consumió alcohol para poder dormir después de sus conciertos y que dicha práctica agravó sus problemas hepáticos.

Dos décadas después, en diciembre de 2024, el cantante volvió a enfrentar una complicación médica durante la grabación del programa español La Revuelta, cuando presentó síntomas neurológicos que lo llevaron al hospital.

Inicialmente, los médicos investigaron la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente cerebrovascular. Sin embargo, los estudios posteriores permitieron identificar un linfoma cerebral primario con 2 nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro.

Raphael recibió el alta médica después de permanecer 10 días hospitalizado. Continuó su tratamiento de forma ambulatoria y, tras varios meses de recuperación, regresó a los escenarios en junio de 2025 con autorización de sus médicos para retomar su gira Raphaelísimo.

Con información de EFE