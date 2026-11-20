Héctor Soberón habló sobre las consecuencias emocionales que enfrentó desde que fue diagnosticado de cáncer de mama. (Foto: Cuartoscuro)

Está a punto de ganar una de las batallas más importantes de su vida. El actor Héctor Soberón habló sobre su recuperación tras recibir un diagnóstico de cáncer de mama en 2024, enfermedad por la que se sometió a un tratamiento médico durante 6 meses y de la que, según sus declaraciones, lleva más de un año libre.

Aunque los resultados de sus últimas revisiones fueron favorables, el protagonista de Mi pequeña traviesa reconoció que todavía enfrenta incertidumbre sobre su recuperación, pues deberá someterse a nuevos estudios médicos para descartar una posible metástasis.

Héctor Soberón explicó que será en enero de 2027 cuando los especialistas evalúen nuevamente su condición médica y determinen si continúa libre de la enfermedad.

¿Qué dijo Héctor Soberón sobre su salud y posible metástasis?

En una entrevista reciente con la revista TVNotas, Héctor Soberón compartió detalles sobre el proceso médico que enfrenta y la incertidumbre ante su próxima revisión, cuyos resultados permitirán establecer los siguientes pasos de su seguimiento médico.

“Estoy bien, tranquilo, con todas las energías del mundo y luchando todos los días. Ya estoy a unos cuantos meses de realizarme la remisión y, después de eso, veremos si ya estamos libres o seguimos luchando”, declaró.

El actor explicó que, además de los medicamentos, recibió terapias complementarias con ozono. Aunque sus revisiones anteriores arrojaron resultados favorables, todavía debe someterse a nuevos estudios para comprobar si existen indicios de cáncer en sus ganglios o si la enfermedad se extendió a otras partes del cuerpo.

“Ahorita estoy tranquilo. La remisión es que ahora, en enero, me vuelvo a checar para ver si estoy libre, si los ganglios están limpios o no, y esperemos que no haya metástasis”, explicó.

Respecto a los resultados de sus revisiones anteriores, Soberón señaló que hasta el momento no se detectaron indicios de la enfermedad, por lo que espera que los próximos estudios confirmen su evolución favorable.

Héctor Soberón se someterá a estudios en enero para determinar si el cáncer no es extendió a otra parte de su cuerpo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo enfrentó Héctor Soberón el diagnóstico de cáncer de mama?

La enfermedad de Héctor Soberón comenzó en 2024, cuando descubrió una pequeña bolita en el pecho y decidió acudir al médico. Después de realizarse varios estudios, recibió un diagnóstico de cáncer de mama, situación que dio a conocer públicamente en abril de 2025.

Además del tratamiento médico, Soberón habló sobre las consecuencias emocionales que enfrentó durante su enfermedad y la importancia de cuidar su salud mental. El actor considera que el estrés y las emociones reprimidas pueden influir en la aparición de algunas enfermedades.

“Creo que hay que levantar la voz en estos casos, porque los hombres también tenemos mamas. No es muy común (el cáncer de mama en hombres). También muchas de las enfermedades son psicosomáticas y uno se las provoca, dependiendo del estrés que esté viviendo, de todo lo que está pasando por tu cabeza o tus sentimientos. Recuerda que el cuerpo también habla. En ese aspecto, estoy relajado”.

El intérprete también reconoció que su proceso de recuperación implicó enfrentar situaciones personales y emociones que, durante años, prefirió guardar. Por ello, decidió buscar apoyo profesional para fortalecer su bienestar emocional.

“Yo creo que son muchas cosas que uno guarda. Son emociones reprimidas. Lógicamente, ya lo solté y por eso tomo terapia. Desde los últimos 3 años y medio sigo tomando terapias y sigo yendo con un coach de vida. Sigo soportando y siendo resiliente en esta vida”, comentó.

A partir de su experiencia, el actor recomendó a los hombres prestar atención a cualquier cambio en su cuerpo y acudir al médico ante la presencia de síntomas, pues el cáncer de mama también puede afectar a la población masculina.

¿Quién es Héctor Soberón y cuál es su trayectoria artística?

Héctor Soberón es un actor mexicano que inició su carrera en televisión en 1991, con su participación en la telenovela Muchachitas. Antes de dedicarse a la actuación, estudió ingeniería electrónica y trabajó como modelo.

En 1992 consiguió uno de sus primeros papeles protagónicos en Mágica juventud, producción en la que compartió créditos con Kate del Castillo. Posteriormente, participó en otras telenovelas como María José y María la del Barrio.

Uno de sus trabajos más recordados llegó en 1997, cuando protagonizó Mi pequeña traviesa junto a Michelle Vieth. También formó parte de producciones como El amor no es como lo pintan, Mi vida eres tú, Acorralada y Siempre tuya Acapulco.

Su trayectoria también incluye participaciones en películas como Morena, Campeón, La curva del olvido y Carpe Diem, además de programas de televisión como Para todos y Mi sueño es bailar.

Con más de 3 décadas de trayectoria artística, Soberón continuó su carrera en televisión y teatro, mientras enfrenta las revisiones médicas que determinarán su evolución después del diagnóstico de cáncer de mama.