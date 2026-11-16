La desaparición de Jacobo Grinberg es uno de los casos que continúa sin una explicación. El científico mexicano, reconocido por sus investigaciones sobre el cerebro y la conciencia humana, desapareció en diciembre de 1994 sin dejar pistas.

El actor Ari Telch, quien es su medio hermano, mencionó públicamente sobre lo difícil que fue para su familia enfrentar su ausencia sin tener respuestas, incluso dijo que ya no cree en volver a verlo.

El actor Ari Telch es hermano de Jacobo Grinberg. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué pasó con Jacobo Grinberg? Así fue su desaparición

Jacobo Grinberg Zylberbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Estudió Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente se especializó en neurociencias en Nueva York, según la editorial Penguin, donde se editaron varios de sus libros.

Su trabajo estuvo enfocado en investigar el funcionamiento del cerebral, la conciencia y la manera en que las personas construyen su percepción de la realidad. También desarrolló la llamada teoría sintérgica, con la que buscaba explicar la relación entre la actividad cerebral y el entorno.

Durante su trayectoria publicó decenas de libros y realizó investigaciones relacionadas con la meditación y el chamanismo mexicano. Uno de los episodios que más llamó su atención fue su acercamiento a Bárbara Guerrero, conocida como ‘Pachita’, una mujer a la que se le atribuían prácticas de sanación, mencionó el documental El secreto del doctor Grinberg.

Grinberg buscó estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica. Su interés por explorar los límites de la conciencia hizo que su trabajo despertara curiosidad, aunque también críticas de otros sectores académicos.

El 8 de diciembre de 1994 es la fecha que se relaciona con la desaparición de Jacobo Grinberg. El investigador dejó de ser visto y no se volvió a tener información comprobable sobre su paradero.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por EL PAÍS, su ausencia comenzó a generar incertidumbre entre sus alumnos y colaboradores. El laboratorio en el que trabajaba en la Facultad de Psicología de la UNAM fue quedándose vacío, mientras sus estudiantes dejaron de asistir ante la falta de noticias sobre él.

La familia informó a las autoridades sobre su desaparición en mayo de 1995. A partir de entonces comenzó una investigación encabezada por el agente Clemente Padilla, mientras las personas cercanas al científico intentaban encontrar alguna pista que permitiera saber qué había ocurrido con el hermano de Ari Telch.

Uno de los elementos que llamó la atención fue que Grinberg había anunciado un viaje a India para realizar una demostración relacionada con la telepatía. Sin embargo, nunca llegó a su destino, según la información sobre el caso retomada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Su desaparición dio paso a distintas hipótesis: algunas apuntaban a un posible secuestro, otras mencionaban un accidente o un asesinato. También circularon versiones que lo relacionaban con agencias de inteligencia extranjeras, como la CIA, pero no fueron comprobadas.

Existe un documental en Netflix que retrata el caso de la desaparición de Jacobo Grinberg. (Foto: PolarStarFilms)

¿Qué ha dicho Ari Telch sobre la desaparición de su hermano Jacobo Grinberg?

Ari Telch mencionó la desaparición de su medio hermano y el impacto que tuvo en su familia. En una entrevista con TV Azteca realizada en 2023, el actor reconoció que fue especialmente difícil enfrentar una ausencia sin tener la certeza de lo que había ocurrido.

En esa conversación también contó que dejó de preguntarse qué había pasado con Jacobo, pues durante mucho tiempo esperaron encontrar respuestas, pero no las hubo:

“Ya no me pregunto donde está, dejé de hacerlo, fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente desapareció, esperemos que ande en algún lado y seguramente en algún lado estará, aunque no entendamos dónde”.

Cuando le preguntaron directamente qué creía que había ocurrido con el investigador, contestó: “¿Qué pasó con Jacobo? No sabemos. Disfrutemos de sus estudios, de lo que está publicado”.

Recientemente, compartió un video en sus redes sociales donde nuevamente mencionó el caso: “Yo platico con él todas las noches, estoy loquito, yo creo, y sí, tienen razón yo no soy muy listo, se robó todo el cerebro que me tocaba”.