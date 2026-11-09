‘Estoy en peligro’: Ari Telch pide ayuda por supuesto secuestro; esto sabemos del actor

El actor Ari Telch preocupó a sus seguidores después de insinuar, en una publicación en redes sociales, que presuntamente era perseguido por una mujer que, según su relato, lo habría secuestrado.

El intérprete mexicano dijo haber logrado huir, no recordar el nombre de la mujer y desconocer su ubicación exacta. Previamente, el actor había admitido que padece trastorno bipolar, lo que generó especulaciones entre algunos usuarios sobre su estado actual.

¿Qué le pasó a Ari Telch? Esto publicó en redes sociales

Por medio de Facebook, Ari Telch publicó una fotografía en la que posaba con una mujer a quien describió como desconocida. Sobre ella, dijo no recordar quién era y aseguró que lo habría secuestrado.

“No recuerdo cómo se llama esta mujer, pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme. Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro”, expresó.

En su llamada de auxilio llamó además a denunciar a la mujer en caso de que alguien supiera de quién se trataba y aseguró estar en un lugar desconocido, con pocos recursos.

“Si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico que me lo hagas saber. Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo. Su nombre, por favor. El mío: Ari Telch. Gracias”, concluyó.

Ari Telch y su lucha contra las enfermedades mentales

Ari Telch ha hablado públicamente sobre su experiencia con enfermedades mentales. En 2018, le contó a People que padecía trastorno bipolar tipo II, condición por la que había sido hospitalizado anteriormente.

“Me doy cuenta de todas las locuras que hice, de todo lo que me gasté. De todo lo mal que me porté; cuando estuve irritable, a cuánta gente le menté. Y dices: ‘¡Fuaaa! ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglo esto?’. Y la gente no sabe. Tienes episodios de locura”, expresó.

De acuerdo con Mayo Clinic, el trastorno bipolar es una “afección de la salud mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo”, que pueden ir desde episodios de euforia —conocida médicamente como manía o hipomanía— hasta periodos de depresión.

En el trastorno bipolar tipo II, el paciente ha tenido “una crisis depresiva mayor y, al menos, una crisis hipomaníaca”, pero no un episodio maníaco, de acuerdo con la fuente médica.

“‘Ayer no me bañé, tengo flojera, estoy triste, estoy aislado, tengo ganas de llorar. ¡Pérate!’. Al día siguiente te paras y te vas a caminar; o en ese momento te vas a caminar al parque; te bañas con agua caliente, empiezas a cantar y dices: ‘No, yo ya no caigo en la depresión’”, contó el actor a People sobre cómo esta condición ha afectado su vida.

El actor convirtió parte de estas experiencias en una obra de teatro llamada D’Mente, un monólogo que “aborda la salud y enfermedad mental desde una perspectiva científica, crítica y humanista”, y que propone romper los estigmas y prejuicios sobre los trastornos mentales.